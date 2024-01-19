Зеленский, вопрос к украинцам, патриотизм: как живет актер Антон Батырев

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Антон Батырев

Актер Антон Батырев обрел популярность благодаря роли полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» и «Карпов». Всего в его фильмографии более 100 работ. Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Антон Батырев

Антон Батырев в 42 года продолжает сниматься в российском кино. На настоящий момент актер работает над лентами «Овчарка», «Молот ведьм» и «Многодетство», выход которых запланирован на текущий год.

В январе в Санкт-Петербурге также начались съемки детективного сериала «Контуженный» с Антоном Батыревым в главной роли. В ленте он сыграет экс-командира СОБРа Дмитрия Чистякова, который может видеть чужие воспоминания и по ходу сюжета столкнется с трудностями из-за проблем со здоровьем.

Также Батырев занимается благотворительностью. Он состоит в попечительском совете фонда «Люди-маяки», который помогает детям и взрослым с генетическими, онкологическими и малоисследованными заболеваниями.

Как Антон Батырев относится к СВО

После начала спецоперации Антон Батырев опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что не стыдится быть русским, и обратился к украинцам.

«Я русский! Мне никогда не было и не будет стыдно за то, что я русский! Безусловно, страшно, что страдают невинные люди, дети, старики, женщины, они никоим образом не заслужили такого существования, но почему бы вам, украинцы, не обратиться к вашему президенту Зеленскому и не попросить его о том, о чем вы просите нас? Это в его компетенции», — написал актер.

Батырев считает себя патриотом. Он объяснил журналу «Теленеделя», что вкладывает в это слово много понятий, в том числе любовь к своей стране и помощь нуждающимся.

«Петь русские песни, снимать фильмы о патриотизме, помнить наших героев — и прошлых лет, и сегодняшних дней. Все это тоже патриотизм. И себя я, конечно, могу назвать патриотом своей страны», — отметил актер.

За что Батырева критикуют на Украине

Украинский актер Тарас Цымбалюк в апреле 2022 года заявил, что ему стыдно за то, что он с 2014 года дружил с Антоном Батыревым. По словам артиста, они часто пересекались на съемочных площадках.

Цымбалюк в интервью украинской прессе сообщил, что после начала спецоперации Батырев якобы негативно отнесся к происходящему и даже хотел принять гражданство Украины, однако вскоре изменил свою позицию и написал в социальных сетях пост, что ему не стыдно быть русским. После этого поступка актер оскорбил российского коллегу и отказался от общения с ним.

Что известно о личной жизни Антона Батырева

Первый раз Антон Батырев женился в 27 лет. Имя первой супруги неизвестно, они развелись спустя полгода. Вторую свадьбу артист сыграл с девушкой по имени Екатерина. Она родила ему сына Добрыню, но в 2018 году пара официально рассталась.

В третий раз актер отправился в ЗАГС с актрисой Евгений Лозой. Они официально оформили отношения в 2019 году, но через год объявили о расставании. По словам артистов, несмотря на развод, они остались в дружеских отношениях.

Позднее артист сообщил о своих отношения с Анной Савельевой. К миру кино она не имеет никакого отношения. Девушка родилась на Украине, но в детстве переехала жить в Россию. В июле 2023 года Антон Батырев сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Савельева опубликовала в социальных сетях фотографию, запечатлев золотое кольцо на безымянном пальце.

«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — поделилась она, отвечая на вопрос подписчика о предложении.

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