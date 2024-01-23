Пугачева, родственники в Киеве, слова об СВО: как живет Александр Пашутин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Пашутин

Народный артист России Александр Пашутин активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах задействован актер, что он говорил про спецоперацию и народную артистку СССР Аллу Пугачеву?

Чем известен Пашутин

Александр Пашутин родился 28 января 1943 года в Москве. Его отец принимал участие в Великой Отечественной войне и вернулся инвалидом.

С 1955 по 1960 годы он учился в Суворовском училище в Воронеже. В 1964 году поступил в Школу-студию МХАТ имени Горького на курс Массальского, которую окончил в 1968 году.

После этого он поступил в труппу Московского театра имени Н. В. Гоголя и служил там до 1985 года, пока не перешел в Московский театр имени М. Н. Ермоловой.

Первую роль на телевидении Пашутин получил в 1967 году в фильме «Городской романс». Известность пришла к нему в 1974 году после выхода картины «Премия».

Актер также снимался в проектах «Хождение по мукам», «Экипаж», «Гражданин Лешка», «Ты должен жить», «Остановился поезд», «Карантин», «Петля», «ТАСС уполномочен заявить...», «Как молоды мы были», «Гардемарины, вперед!», «Перевал», «Курица», «Ночь самоубийцы», «Роковые яйца», «Санта Лючия», «Порода», «Пятый ангел», «Одинокое небо», «Высота 89», «Ленинград», «Москва, я люблю тебя!», «Папаши», «Годунов», «Паромщица» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Александр Пашутин с супругой Любой

Что известно о личной жизни Пашутина

Первый раз Александр Пашутин женился, будучи студентом, на женщине по имени Марина. Спустя полтора года супруги развелись из-за нехватки денег.

«Я расстроился, когда Марина от меня ушла, но на самом деле хорошо, что вышло именно так. Она дала мне понять, что ее беспокоило только мое финансовое положение. С такими женщинами невозможно построить счастье — им не нужна любовь, им нужны только деньги», — рассказывал он.

Второй женой Пашутина стала его коллега Алла Захарова. В браке родилась дочь Мария, однако союз распался, поскольку Захарова влюбилась в своего поклонника.

Третий раз актер женился на женщине по имени Любовь, которая младше его на 13 лет. Они вместе более 30 лет. Дочь избранницы Ольгу Пашутин вырастил как родную.

У артиста семеро внуков: пятеро детей у дочери Марии и двое у Ольги.

Что Пашутин говорил про спецоперацию

Александр Пашутин заявлял, что «Россия на Украине воюет с вонючей Европой». По его мнению, Запад обманул Москву и готовил Киев к военному конфликту с 2014 года.

У Пашутина в Киеве живут теща и брат жены. Семья артиста помогает родственникам финансово. Он отмечал, что хотел перевезти тещу в Россию, но женщина против.

«Я бы постарался обеспечить ей медицинское обслуживание и все остальное. Но она привыкла там жить. Они столько лет там, на Украине. Им было бы безумно трудно здесь», — объяснил Пашутин в программе «Жизнь и судьба».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский обманул украинский народ.

«Он сказал: „Я прекращу войну“, что не будет войны... Он обманул свой народ. Мать-украинка, которая получит похоронку, ей наплевать на Зеленского, ей на все наплевать, потому что она потеряла родное дитя, которое она вскармливала грудью, водила в школу, в детский сад, одевала его, обувала его, и случилось это из-за такого урода. Зеленский плохо кончит, его везде достанут, где бы он ни был. Его достанут сыновья и братья тех людей, которые лежат в земле», — сказал Пашутин в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Александр Пашутин

Что Пашутин говорил про Пугачеву

Александр Пашутин считает, что после отъезда Аллы Пугачевой из России в ней разочаровались как коллеги, так и общественность. По его мнению, певица жалеет об эмиграции и надеется на прощение соотечественников.

«Она считала себя властительницей дум. Но когда с началом СВО Пугачева уехала, мнение насчет нее у людей сразу поменялось. Ну не ведут так себя по-настоящему народные артисты! То есть не драпают, когда сложные времена настают, когда против нас весь Запад окрысился», — комментировал Пашутин.

Зачем Пашутин сделал пластическую операцию

Александр Пашутин признавался, что сделал подтяжку лица и лоб.

«Признаюсь, что я воспользовался предложением одного из главных федеральных каналов страны — сделать за их счет небольшую подтяжку лица и лоб. Честно говорю: я как советский человек не мог отказаться от халявы. Остался доволен этими процедурами. Да, в моем лбу ботокс, но он мало виден. Мое лицо — это моя кормушка. Я не хочу выглядеть стариком на экране. После пластики меня стали еще больше приглашать в кино и на телевидение», — делился актер.

Чем сейчас занимается Пашутин

Александр Пашутин продолжает творческую деятельность. 80-летний артист задействован в спектаклях «Раневская. Одинокая насмешница», «Руководство для желающих жениться» и «Дорогая Памела».

В 2023 году он снялся в картинах «СольФасоль» и «Сельский детектив 16. Чем сердце успокоится».

Также в скором времени выйдут проекты «Денискины рассказы», «Говорит Земля!» и «Монохром» с его участием.

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