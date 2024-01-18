Депрессия, отказ от семьи, слова о Безрукове: как живет актер Антон Хабаров

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Антон Хабаров

Актер Антон Хабаров активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, почему артист находился в состоянии депрессии?

Чем известен Хабаров

Антон Хабаров родился 11 января 1981 года в Балашихе Московской области. Учился на факультете режиссуры любительского театра в Московском областном колледже искусств.

В 2004 году Хабаров окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина (мастерская В. И.Коршунова). Был актером театра «Современник» (с 2004 года) и театра им. Маяковского (с 2008 года).

С 2013 года он служит в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.

«Какой Безруков руководитель? Он разный в зависимости от ситуации: то строгий, то добрый и щедрый. Но он всегда безжалостен к нарушителям спортивного режима. Если актер пришел на репетицию или, не дай бог, на спектакль в нетрезвом состоянии — моментально вылетает из театра», — делился актер с изданием «7дней.ру».

Дебют Хабарова в кино состоялся в эпизоде многосерийного проекта «Госпожа победа» в 2002 году. Позже он снимался в картинах «Доктор Живаго», «И все-таки я люблю», «Ермоловы», «Братаны», «Аптекарь», «Сердце матери», «Закрытая школа», «Сердце врага», «Трюкач», «Влюбленные женщины», «Слава», «Мурка», «Триггер», «Конец невинности», «Казанова», «Бывшие», «Магистраль» и других. Также актер принимает участие в детективной мелодраме «Я знаю твои секреты».

Всего в фильмографии Хабарова сейчас 60 работ.

Что известно о личной жизни Хабарова

Антон Хабаров женат на Елене Степучевой, которая тоже была студенткой ВТУ им. Щепкина.

«Она мне нравилась, но я не хотел с и тихо наблюдал со стороны. Как в песне у Высоцкого: „Я лучше подожду“. Мы часто разговаривали с ней о ее молодом человеке, почти муже. Чего мне это стоило — не передать! Выслушивал, давал советы и ждал, когда они поссорятся», — признавался артист.

В 2007 году у супругов родился сын Владислав, а еще через три года — дочь Алина.

В прошлом году актер признался, что ради карьеры ему пришлось отказаться от семьи.

«Чтобы строить карьеру, я полностью отказался от семьи, я же папа и муж по скайпу. Мой успех в карьере имеет и обратную сторону медали. Я не рассказываю о том, что плохо, и в социальные сети не вываливаю. Мои дети по мне не скучают, и это большая трагедия. Моя жена — просто изумительная женщина, которая всегда напоминает обо мне дочке и сыну», — рассказал он.

Также Хабаров отметил, что они с супругой обращаются за помощью к психологу, когда их отношения заходят в тупик. Пара считает это нормальной практикой.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Актер Антон Хабаров с супругой актрисой Еленой Степучевой

Что за трагедия произошла в жизни Хабарова

Антон Хабаров рассказывал, что пережил состояние депрессии после смерти дедушки и бабушки. Он не хотел жить, но ему помог специалист.

«Это не просто депрессия, я вообще жить не хотел. Могу сказать, что я был на краю. Хотя с внешней стороны успешен до безобразия. Я сначала обратился к одному специалисту — не помогло, потом к другому — не помогло. И пока я не нашел „своего“ психолога, никак не мог прийти в себя. Я очень долго себя вытягивал из этой ямы, медленно, тяжело, было много слез», — вспоминал Хабаров

Актер объяснял, что в тот период все его детские травмы «всплыли на поверхность».

«На моих глазах умер дедушка от рака, а бабушка в последние месяцы жизни была не в себе, бредила. Я видел их страдания, всю боль, которую они испытывали. И все это копилось, копилось и вылилось в сильную депрессию. Причем детство у меня было счастливым, мои родители — прекрасные люди, всегда меня поддерживали, отдавали последнее, чтобы покрыть все мои потребности», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Хабаров

Антон Хабаров продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Скамейка», «Нашла коса на камень», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Свадьба Кречинского» и «Судьба в подарок».

В 2023 году актер снялся в проектах «Страх над Невой», «Я знаю твои секреты — 10. Ребус для Нины», «Я знаю твои секреты — 11. Мертвые души» и «Я знаю твои секреты — 12. Кукушка».

В скором времени также ожидается премьера картин «В парке Чаир», «Одесса», «1963. Время, вперед!» и «Алекс Лютый. Дело сирот» с его участием.

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