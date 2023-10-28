Встречи с участниками СВО, санкции и сериалы: куда пропал Сергей Безруков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народный артист РФ Сергей Безруков все реже появляется на телевидении. Что случилось со звездой сериала «Бригада» и чем он занимается сейчас?

Где сейчас работает Безруков

С 2014 года Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра. В нем актер играет в спектаклях «Хулиган. Исповедь», «Казанова. Ars Vivendi» и «Дядя Ваня».

21 октября на Первом канале был показан документальный фильм «Чье сердце бьется громче», созданный к юбилею актера. Картина содержит бэкстейджи со съемочных площадок 10 фильмов, кадры репетиций различных спектаклей, хронику театра и видео из семейного архива, в том числе восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Безруковым.

Режиссером картины стала супруга актера Анна Матисон. Она признавалась, что не могла быть объективным и холодным наблюдателем в этой истории.

«Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», — уверена Матисон.

За 2023 год Безруков снялся в трех российских картинах: «Нюрнберг», в котором сыграл главного обвинителя от СССР Романа Руденко, «Воздух», где артист перевоплотился в летчика Алексея Астафьева, настоящего мастер воздушного боя, и сериале «Плевако». В последней работе актер примерил на себя образ известного российского адвоката Федора Плевако.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Безруков

Почему Безруков не хочет продолжения «Бригады»

Безруков, который получил всероссийскую славу в 2000-х благодаря роли бандита Саши Белого в «Бригаде», в интервью литературному критику Галине Юзефович в 2022 году рассказал, что снять продолжение культового сериала невозможно. По его мнению, финал истории о четырех друзьях «довольно-таки страшный».

«Почему, допустим, для меня не существует продолжения, потому что этих ребят уже не вернуть.<...> Есть четыре друга, которые, преступив (закон. — NEWS.ru) однажды, в конце оказались на кладбище. А мой герой при всех перспективах, которые ему светили, отказывается от них», — сказал Безруков.

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что актер не хочет возвращаться к съемкам продолжения сериала «Бригада», поскольку образ Саши Белого мешает развиваться ему как артисту. Он отметил, что многие зрители до сих пор ассоциируют Безрукова с ним, в результате чего страдает творческая карьера актера.

Как Безруков относится к СВО

Летом 2022 года Безруков навестил участников СВО в военных госпиталях Екатеринбурга и Новосибирска. Он дал концерт для военнослужащих, во время которого исполнил патриотические и лирические песни, а также прочел несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого.

Артист заявлял, что всегда «поддерживает свою страну и сограждан» и старается подтверждать это делами, в том числе помогая беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы все тяжело переживаем нынешние события. И любое слово сейчас может кого-то задеть. Поэтому хочется меньше говорить. Сегодня я выбираю делать то, что могу, там, где я есть. Продолжать делать свою работу, ходить в театр, на репетиции и съемки... Пожалуйста, давайте оставаться людьми. Не давайте вывести себя из равновесия. Берегите своих близких. Я буду рядом с вами здесь, как и раньше. Вместе мы пройдем через этот сложный момент», — писал Безруков в соцсетях.

Когда началась волна эмиграции звезд, Безруков подчеркнул, что решение о переезде — личное дело артистов, однако отметил, что всегда чувствовал себя на своем месте.

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», — сказал Безруков.

С 20 июля 2022 года артист находится под персональными санкциями Евросоюза и других стран в связи с поддержкой проведения российской военной операции на Украине.

Читайте также:

Две недели в коме и смерть отца: куда пропал звезда «Брата-2» Дьяченко

Умер актер из «Последнего героя» Станислав Потапов: чем он запомнится

Составлен список знаменитостей, которые отказались от гражданства РФ