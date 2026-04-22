На Урале завели дело после массовых жалоб школьников на здоровье

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых жалоб учащихся одной из гимназий на ухудшение самочувствия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских гимназий возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и послали запрос на необходимую документацию. В ходе дела опрашивают свидетелей и назначают экспертизы. В ведомстве уточнили, что будет установлено точное количество пострадавших и степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Массовое отравление в Екатеринбурге было в прошлом году. Тогда было возбуждено уголовное дело после соответствующего запроса из школы № 178. Учебное заведение перевели на дистанционное обучение до 28 апреля. По словам сотрудников школы, у учеников были рвота, а многие жаловались на плохое самочувствие. Родители заподозрили школьные обеды, а эпидемиолог проверил учебное заведение.