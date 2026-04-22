Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 17:04

Бывший мэр проголосовал за повышение своей пенсии и лишился должности

Экс-глава Сысерти лишился должности депутата из-за повышения своей пенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава Сысертского городского округа Вадим Старков лишился депутатской должности из-за участия в голосовании о повышении собственной пенсии, сообщает прокуратура Свердловской области. По данным ведомства, местный парламентарий проголосовал за увеличение выплат лицам, замещавшим муниципальную должность главы со 100% до 160% за один срок и со 135% до 190%, если глава исполнял обязанности два и более срока.

Увеличение размера выплаты пенсионного обеспечения было предусмотрено в том числе и для Старкова. При этом сам он как депутат проголосовал за принятие данного решения. <…> Уведомление о возможном наличии личной заинтересованности в установленном законе порядке Вадим Старков не направил, мер к предотвращению конфликта интересов не принял, — говорится в сообщении.

После этого межрайонный прокурор направил депутатам представление, чтобы те устранили нарушения. Однако те отклонили его. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.

В судебном заседании прокуратура доказала, что голосование Старкова было продиктовано желанием увеличить собственную пенсию. Сысертский районный суд удовлетворил иск прокурора и досрочно прекратил полномочия депутата.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в получении взяток на сумму 18 млн рублей заместитель генерального директора парка «Патриот» Министерства обороны России Виталий Мелимук требовал ежеквартальный откат в размере 10% от суммы оплаты работ по контрактам. Речь идет о систематических незаконных поборах.

Регионы
Свердловская область
депутаты
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.