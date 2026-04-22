Бывший мэр проголосовал за повышение своей пенсии и лишился должности

Экс-глава Сысерти лишился должности депутата из-за повышения своей пенсии

Бывший глава Сысертского городского округа Вадим Старков лишился депутатской должности из-за участия в голосовании о повышении собственной пенсии, сообщает прокуратура Свердловской области. По данным ведомства, местный парламентарий проголосовал за увеличение выплат лицам, замещавшим муниципальную должность главы со 100% до 160% за один срок и со 135% до 190%, если глава исполнял обязанности два и более срока.

Увеличение размера выплаты пенсионного обеспечения было предусмотрено в том числе и для Старкова. При этом сам он как депутат проголосовал за принятие данного решения. <…> Уведомление о возможном наличии личной заинтересованности в установленном законе порядке Вадим Старков не направил, мер к предотвращению конфликта интересов не принял, — говорится в сообщении.

После этого межрайонный прокурор направил депутатам представление, чтобы те устранили нарушения. Однако те отклонили его. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд.

В судебном заседании прокуратура доказала, что голосование Старкова было продиктовано желанием увеличить собственную пенсию. Сысертский районный суд удовлетворил иск прокурора и досрочно прекратил полномочия депутата.

