Спикер свердловского закса Бабушкина заявила о продлении льгот для гостиниц

На заседании Законодательного собрания Свердловской области, состоявшемся 21 апреля под председательством Людмилы Бабушкиной, были одобрены изменения в региональный закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». Срок действия льготы по налогу на имущество для гостиниц будет увеличен на три года. Теперь она будет применяться в течение восьми налоговых периодов вместо ранее установленных пяти.

Закон направлен на поддержку развития гостиничной инфраструктуры. Важно развивать это направление, поскольку в регионе регулярно проводятся крупные всероссийские и международные мероприятия. Осенью этого года мы готовимся принять Международный фестиваль молодежи, который соберет 10 тыс. участников со всего мира, — рассказала Бабушкина.

Льгота была введена в регионе еще в 2020 году. Отмечается, что Свердловская область занимает одно из ведущих мест среди регионов России по популярности среди туристов. В 2025 году Средний Урал посетили 3,5 млн туристов, что на 22,4% превышает показатель предыдущего года. Экономический вклад каждого туриста в регион составляет от 9 до 20 тыс. рублей ежедневно.

Ранее Бабушкина заявила, что благодаря взаимодействию с федеральным центром вносятся качественные изменения в законодательство региона. Она выступила на заседании, в ходе которого заслушали отчет депутата Госдумы Павла Крашенинникова.