Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что благодаря взаимодействию с федеральным центром вносятся качественные изменения в законодательство региона. Она выступила на заседании, в ходе которого заслушали отчет депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Он рассказал о реализации закона о принципах организации публичной власти в субъектах РФ, развитии гражданского законодательства, избирательного права и судебной системы.

Свердловская область сохранила эффективную модель организации местной власти, которая учитывает территориальные особенности и поддерживается муниципалитетами. Выбранный нами подход позволяет реализовывать реформу с минимальными издержками, — подчеркнула Бабушкина.

Она отметила, что сотрудничество с Госдумой позволяет региону оперативно получать разъяснения федеральных норм, принимать участие в формировании федеральной повестки и корректировать законодательство. Ключевую роль в этом играет работа объединения «Депутатская вертикаль», которое связывает муниципальный, региональный и федеральный уровни власти.

Мы гордимся тем, что «Депутатскую вертикаль» возглавляет Крашенинников, который имеет уникальный опыт законотворческой деятельности по многим направлениям. Мы обращаемся к нему не только за внесением изменений в федеральное законодательство, но и с просьбой рассмотрения законопроектов, которые очень важны не только для региона, но и для страны, — высказалась Бабушкина.

По ее словам, такая система позволяет муниципалитетам участвовать в законотворчестве и вырабатывать решения с учетом местной практики. За время действия программы при участии Свердловской области были инициированы и скорректированы положения более чем 20 федеральных законов.

