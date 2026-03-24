24 марта 2026 в 14:46

Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития

Фото: Управление информационной политики ЗССО
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что благодаря взаимодействию с федеральным центром вносятся качественные изменения в законодательство региона. Она выступила на заседании, в ходе которого заслушали отчет депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Он рассказал о реализации закона о принципах организации публичной власти в субъектах РФ, развитии гражданского законодательства, избирательного права и судебной системы.

Свердловская область сохранила эффективную модель организации местной власти, которая учитывает территориальные особенности и поддерживается муниципалитетами. Выбранный нами подход позволяет реализовывать реформу с минимальными издержками, — подчеркнула Бабушкина.

Она отметила, что сотрудничество с Госдумой позволяет региону оперативно получать разъяснения федеральных норм, принимать участие в формировании федеральной повестки и корректировать законодательство. Ключевую роль в этом играет работа объединения «Депутатская вертикаль», которое связывает муниципальный, региональный и федеральный уровни власти.

Мы гордимся тем, что «Депутатскую вертикаль» возглавляет Крашенинников, который имеет уникальный опыт законотворческой деятельности по многим направлениям. Мы обращаемся к нему не только за внесением изменений в федеральное законодательство, но и с просьбой рассмотрения законопроектов, которые очень важны не только для региона, но и для страны, — высказалась Бабушкина.

По ее словам, такая система позволяет муниципалитетам участвовать в законотворчестве и вырабатывать решения с учетом местной практики. За время действия программы при участии Свердловской области были инициированы и скорректированы положения более чем 20 федеральных законов.

Ранее Бабушкина высоко оценила потенциал здравоохранения Свердловской области в ходе рабочей поездки в Западный управленческий округ. Именно Первоуральск и другие населенные пункты стали первыми муниципалитетами в предстоящей серии открытий объектов здравоохранения региона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США создали секретное бюро для защиты от искусственного интеллекта
В России создали спутниковую антенну для интернета в самолетах
Месси перешел в «Спартак»
«Украина идет не туда»: Зеленский объявил войну непокорным депутатам
Водолазы на время прекратили поиск пропавших в Ульяновске детей
IT-эксперт оценил идею ввести цифровой кодекс в России
Таможенники нашли наркотический «сюрприз» в банках с косметикой из Таиланда
Мужчина ходил в туалет по 100 раз в сутки из-за редкого диагноза
Новый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Петербурге
Азиатская страна забила тревогу из-за дефицита топлива и ввела режим ЧС
В Иране открестились от переговоров с США о прекращении огня
Руководство Германии раскололось из-за позиции по Ирану
Сколько человек пострадало при атаке дронов ВСУ на авто под Запорожьем
На Запорожской АЭС замерили радиационный фон после отключения ЛЭП
«Противоречит международному праву»: лидер страны ЕС осудил атаку на Иран
«Ситуация критическая»: экипаж арестованного танкера РФ подал сигнал
Какая зарплата нужна для получения максимальной пенсии в 2026 году
Екатеринбургских школьников решили отучить от мата
Поход на концерт Крида закончился больницей для девочки-подростка
Свердловский детский омбудсмен подвела итоги работы за 2025 год
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
