Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Махачкале

Кровля мансардного этажа загорелась в многоквартирном жилом доме в Махачкале, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 22:25 мск. Пожар произошел в квартире на мансардном этаже шестиэтажного жилого дома. Жилой дом расположен по улице Северо-Осетинской. Сообщается, что сотрудники в оперативном режиме эвакуируют людей из здания. К ликвидации пожара привлечены 25 человек, а также семь единиц техники. Жертв и пострадавших нет, добавили в региональном ведомстве.

Ранее в Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме на Загорьевской улице. По предоставленным данным, в квартире взорвалась микроволновка. Сообщается, что хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.

Ранее в результате пожара в жилом доме в Благовещенске погибли три человека. Среди них был один ребенок. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются точные причины возгорания. Заведено уголовное дело.