Мощный взрыв прогремел в Москве

В московской многоэтажке прогремел взрыв из-за неисправной микроволновки

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме на юге Москвы на Загорьевской улице, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, в квартире взорвалась микроволновка, хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.

В материале указано, что начался пожар. Жители соседних квартир сидят на балконах на 24-м этаже в ожидании помощи. Тем временем из подъезда валит густой дым. Хозяев квартиры во время взрыва в помещении не было. Как пишет канал, погибли два кота, черепаха и пес.

Ранее три человека, среди которых один ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Благовещенске. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося и устанавливаются точные причины возгорания.

До этого в штате Керала на юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. Погибли не менее 13 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести. В момент взрыва в производственном цехе находилось около 40 рабочих. После начался сильный пожар, и произошло обрушение нескольких зданий на территории предприятия.

