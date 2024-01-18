Копосова, слухи об уходе из «Следа», театр: как живет Владимир Ташлыков

Фото: vk.com/id22890392

Владимир Ташлыков

Заслуженный артист России Владимир Ташлыков наиболее известен зрителю ролью майора Николая Круглова в сериале «След». Что известно о жизни и карьере артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Владимир Ташлыков

Ташлыков окончил Тюменское театральное училище и ГИТИС. В 1982 году поступил на службу в Московский областной театр драмы и комедии. Артист дебютировал в кино только в 2000 году, приняв участие в съемках фильма «Лестница в небеса». Позднее также снялся в картинах «Барвиха», «Молодежка», «Маменькин сынок» и других.

В 2007 году Ташлыкова пригласили в детективный сериал «След», съемки которого продолжаются до сих пор.

Актер не афиширует личную жизнь. Он женат, однако информация об имени супруги и наличии детей неизвестна.

Какие отношения связывают Ташлыкова с Копосовой

Владимир Ташлыков более десяти лет снимается с Ольгой Копосовой в сериале «След», где актриса играет роль Галины Рогозиной. Из-за близких отношений артистов в кадре появились слухи об их романе, однако актеры никогда не подтверждали эту информацию.

Ольга Копосова признавалась, что Ташлыков за годы совместной работы стал для нее близким человеком, который поддерживал ее в период борьбы с раком молочных желез и развода с Владленом Гореликовым.

«Когда мы расстались с Владленом, Володя Ташлыков оказался рядом, он меня очень любит. У нас с ним одно время были какие-то такие отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — говорила актриса.

Что известно о замене Ташлыкова в сериале «След»

Режиссер сериала «След» Юрий Харнас в сентябре 2022 года рассказал о перестановках в актерском составе ленты. Он сообщил газете «Подмосковье сегодня», что некоторые герои будут постепенно уходить из ленты из-за возраста.

По словам режиссера, убрать из сериала планируют капитана Шустова и майора Круглова, которых играют Сергей Пиоро и Владимир Ташлыков. При этом последнему должны были дать роль начальника в другом проекте.

Харнас обратил внимание, что перемены вызваны тем, что артисты в возрасте не могут «рыскать по помойкам в поисках преступников».

Чем сейчас занимается Владимир Ташлыков

Владимир Ташлыков продолжает служить в Московском областном театре драмы и комедии и, несмотря на слухи об уходе из сериала «След», до сих пор играет в нем. Артист в октябре появился на презентации нового телевизионного сезона Пятого канала, где вместе с Ольгой Копосовой представлял детективную ленту.

В ходе мероприятия Ташлыков исполнил с Копосовой песню «Незаконченный роман». Помимо работы в театре и на съемочной площадке, артист работает диктором и озвучивает документальные фильмы.

Актер не давал комментариев на политические темы, в том числе не высказывался насчет спецоперации. При этом его коллега по сериалу Георгий Тесля-Герасимов рассказал NEWS.ru, что продюсер и руководители проекта не поддержали его патриотическую позицию и поездки в Донбасс, после этого у него начались проблемы с работой в кино.

«В связи с тем, что один из продюсеров продакшена в данный момент находится, как мы предполагаем, в Израиле, не исключаем, что ему там какие-нибудь западные партнеры могли намекнуть, что от артистов с патриотической позицией в проектах нужно избавляться. „Отмену русской культуры“ на Западе мы уже видели. Теперь наблюдаем такую же „отмену“ артистов-патриотов в нашем же российском культурном поле», — заметил актер.

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