Белгород, роман с Антипенко, стриптиз: куда пропала актриса Юлия Такшина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса театра и кино Юлия Такшина

Актриса театра и кино Юлия Такшина прославилась благодаря сериалу «Не родись красивой». В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Такшина

Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде. Вместе со старшим братом Владимиром она увлекалась танцами, гастролировала с ансамблем «Современник».

В Москву Такшина поехала после того, как ее родственник обосновался там. Она хотела поступить в Московский государственный университет на факультет журналистики, но не набрала проходной балл. Однако возвращаться домой будущая звезда не захотела и продолжила танцевать.

Такшина работала на одной сцене со многими российскими звездами. Спустя время народный артист России Олег Газманов позвал ее в свой коллектив под названием Diamond girls.

Такшина также выступала в ночных клубах, но эта работа не приносила ей достаточного количества денег. В 2022 году она поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина.

В 2005 году актриса дебютировала в кино в сериале «Не родись красивой». После этого она снималась в проектах «В ожидании чуда», «Бывшая», «Партизаны», «Кухня», «Русская наследница», «Алмаз в шоколаде», «Одинокие сердца», «Все сначала», «Тайный город», «Верю не верю», «Человек без прошлого», «12 месяцев. Новая сказка», «Погоня за тремя зайцами», «Свадебная открытка», «Три лани на алмазной тропе», «Семейные обстоятельства», «Запретная любовь», «Папа Дэн», «Трое в лифте, не считая собаки», «От ненависти до любви», «Триггер», «Звездочка», «Экипаж 314», «Акушер» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Актриса театра и кино Юлия Такшина

Что известно о личной жизни Такшиной

На съемках сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина познакомилась с актером Григорием Антипенко.

«Никакой любви с первого взгляда не было. Поначалу мы просто работали бок о бок. А в перерывах, когда большинство коллег убегало на перекур, мы, как люди некурящие, оставались в обществе друг друга и мирно беседовали», — вспоминала она.

Артисты были вместе шесть лет и родили двоих сыновей — Федора и Ивана. При этом Такшина и Антипенко так и не узаконили отношения официально.

Они расстались в 2012 году. Разрыв звезд сериала «Не родись красивой» сопровождался скандалами: продюсеры программы «Ты не поверишь!» на НТВ вспомнили, что Такшина работала стриптизершей в ранние годы, и заявили, что Антипенко якобы ушел из-за того, что узнал об этом. При этом сама актриса подобный факт своей биографии никогда не скрывала.

Сейчас экс-возлюбленные хорошо общаются и вместе занимаются воспитанием наследников.

«Ради детей можно переступить через свою обиду — какие бы ни обуревали тебя эмоции в отношении второго родителя, главное — не срываться. Я Ваню с Федей от этого уберегла — для них вообще ничего не изменилось. Гриша и так постоянно был в разъездах. А все важные события в жизни детей папа и сейчас не пропускает: дни рождения, Новый год... Мы не стали посвящать сыновей в подробности наших отношений, вырастут — сами все поймут. Поэтому и в прессе не говорим о причинах расставания: не хотим, чтобы дети выросли и прочитали какие-то неприятные подробности про родителей, их это может ранить. У каждого из нас давно отдельная жизнь, но нам хватает мудрости оставаться друзьями», — отмечала Такшина.

Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/Global Look Press Юлия Такшина и Григорий Антипенко, 2009 год

После разрыва с Антипенко актриса не распространяется о своей личной жизни. В программе «Судьба человека» она признавалась, что все ее время поделено поровну между сыновьями и работой.

«Сейчас я понимаю, что важно быть не в браке как таковом, со штампом, а именно обвенчаться. Чтобы быть чистым перед лицом Бога нашего. Основная задача женщины — это ее семья. Как бы мы ни старались казаться крутыми и эмансипированными, все равно полноценной женщину делают ее мужчина и дети», — делилась артистка.

Чем сейчас занимается Такшина

Юлия Такшина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Невеста напрокат» и «Розыгрыш».

В 2023 году актриса снялась в проектах «Балабол-7» и «Крылья». В этом году ожидаются премьеры сериалов «Алла, такси!» и «Балабол-8» с ее участием.

В ноябре 2023 года главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов рассказал, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение, которое может выйти уже в этом году. Детали сюжета пока не раскрываются. Примет ли Такшина участие в проекте, также неизвестно.

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