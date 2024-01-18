Александр Гудков вернулся в РФ. Что ему грозит за пародию на певца SHAMAN?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Комик Александр Гудков был замечен в московском аэропорту Шереметьево, сообщает URA.ru. Какие подробности известны, зачем юморист вернулся в Россию?

«Комик, отличившийся пахабной пародией на песню Шамана „Я русский“, прилетел в Москву. Видать, на очередной корпорат. Не в первый раз за два года. Кого-то не смущает его позиция — его заказывают на закрытые вечеринки, ему предоставляют площадки. Вот и прилетает то из Дубая, то из Стамбула, то из Еревана поправить финансовое положение. И бог с ней, с безвкусной и не смешной пародией. И с черным квадратиком на аватарке. Но вот с концертом в Стамбуле в поддержку Украины как быть? Со сбором донатов „для беженцев“? С аналогичным выступлением в Латвии? Понять, простить и свозить в Донецк?» — возмутился военкор Александр Коц.

Что известно о возвращении Гудкова в Россию

По данным Telegram-канала Readovka, Александр Гудков прилетел в Москву из Еревана, чтобы сделать пересадку в Шереметьево и улететь в Тбилиси.

«Гудкова заметили в Шереметьево. Пошли слухи, что он вернулся в Россию, но оказалось, что он просто полетел таким маршрутом из Еревана в Тбилиси, сделав в Москве пересадку», — пишут авторы публикации.

Что может ждать Гудкова в России

В России Александра Гудкова может ждать наказание за пародийный клипа песню исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский», который он выпустил в 2022 году. Свою версию шоумен назвал «Я узкий».

Клип вызвал волну негатива. Звучали призывы привлечь Гудкова к уголовной ответственности. Среди тех, кому не понравилась работа комика, оказался председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Он написал официальный запрос в Следственный комитет РФ и попросил привлечь юмориста к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ответственность по которой предусматривает либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Тогда артист отреагировал на обвинения в свой адрес, назвав «мерзкими доносчиками» тех, кто написал обращение.

В чем еще обвиняют Гудкова

В августе прошлого года Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Александра Гудкова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и признать его иноагентом. По его словам, с начала 2022 года комик находился за рубежом и мог участвовать в различных благотворительных концертах для помощи украинцам.

Фото: Global Look Press Александр Гудков

«Просим вас провести проверку в отношении Гудкова Александра на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. При наличии оснований рассмотреть вопрос о признании Гудкова иностранным агентом», — говорится в тексте обращения.

Бородин также напомнил, что в сентябре 2022 года Гудков уехал из России, а затем вернулся для участия в корпоративах. Кроме того, в конце июня 2023 года телеведущий участвовал в частной вечеринке выпускников, а затем уехал в Латвию, где, как подозревает общественник, собирал донаты для украинской армии.

Также Бородин обратил внимание, что 23 августа 2023 года кинотеатрах прошла премьера 20-го выпуска «Подземелья Чикен Карри» с Гудковым, хотя шоу ранее было отменено.

Что Гудков говорил про спецоперацию

Александр Гудков после начала спецоперации опубликовал в соцсетях черный квадрат, сопроводив пост текстом: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».

Сейчас публикация удалена из профиля телеведущего.

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