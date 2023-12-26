«След», онкология, поцелуй с Абдуловым: как живет актриса Ольга Копосова

Фото: youtube.com/@tele_roman

Ольга Копосова

Актриса Ольга Копосова обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». Как сейчас живет артистка, что известно о ее борьбе с онкологическим заболеванием?

Чем известна Ольга Копосова

Актриса впервые дебютировала в кино в ленте «Я в полном порядке» в 1989 году. Затем она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.

Позднее артистка сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».

В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую артистка играет более 30 сезонов.

Что известно о постельной сцене Копосовой с Абдуловым

Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером артистки Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за того, что была беременная.

Копосовой предложили поучаствовать в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. На тот момент артистам за съемки платили в десять раз меньше, после раздумий актриса согласилась. В кадре ей пришлось полностью оголиться.

«Всех выгнали, сказали раздеться до гола. Ничего не было видно, все в полумраке-темноте. Мы там мотались-болтались. Потом Абдулов говорит, лежа на мне: „Я буду тебя целовать, сколько тебе лет?“. Я говорю: „Восемнадцать“. Он начинает целовать. Это было смешно, мы не сексом занимались, но поцеловал он меня в губы» — уточнила актриса YouTube-каналу «PROжизнь».

После этой сцены Абдулов в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.

Что известно о проблемах со здоровьем у Копосовой

Проблемы со здоровьем у артистки появились в 2010 году, однако из-за загруженности на работе она откладывала поход к врачу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Актриса перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.

«Был переломный момент в больнице, когда вдруг стало страшно ночью. Во-первых, больно: это очень большая операция — вырезают большую часть тела. Подумала, что я теперь какой-то Франкенштейн. Но потом был перелом, и я поняла, что я такая сильная стала почему-то», — рассказала она.

В тот момент, как уточнила артистка, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.

Чем сейчас занимается Ольга Копосова

На настоящий момент жизни артистки ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».

Актриса никогда не давала комментариев на политические темы, в том числе не высказывалась насчет спецоперации.

При этом, ее коллега по сериалу «След» Георгий Тесля-Герасимов рассказал NEWS.ru, что продюсер и руководители проекта не поддержали его патриотическую позицию и поездки на Донбасс, после этого у него начались проблемы с работой в кино.

«В связи с тем, что один из продюсеров продакшена в данный момент находится, как мы предполагаем, в Израиле, не исключаем, что ему там какие-нибудь западные партнеры могли намекнуть, что от артистов с патриотической позицией в проектах нужно избавляться. „Отмену русской культуры“ на Западе мы уже видели. Теперь наблюдаем такую же „отмену“ артистов-патриотов в нашем же российском культурном поле?» — заметил актер.

Читайте также:

«Спартак», съемки в «Майоре Громе», спектакли: куда пропал Алексей Маклаков

«Бригада», спектакли, три брака и дети: куда пропал актер Михаил Жигалов

Скандалы с Киркоровым: правда ли он избил охранника, отнимут ли детей