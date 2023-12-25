«Спартак», съемки в «Майоре Громе», спектакли: куда пропал Алексей Маклаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Маклаков

Заслуженный артист России Алексей Маклаков в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Маклаков

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года в Новосибирске. После школы он поступил на актерский факультет Новосибирского театрального училища (сейчас — Новосибирский государственный театральный институт).

После учебы Маклаков работал на радио «Юнитон» и в Томском ТЮЗе. Также он играл в новосибирском театре «Красный факел».

В 1996 году Маклаков переехал в Москву, где был зачислен в группу Театра имени В. Маяковского. Там он служил до 2006 года.

Первую роль в кино артист получил в 2001 году, снявшись в фильме «Привет, малыш!». После он играл в картине «Ночной дозор» и сериале «Солдаты». Последний принес ему популярность. Спустя время вышли еще две части ленты — «Солдаты-2» и «Солдаты-3».

Также Маклаков снимался в картинах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Лихач», «Проклятый чиновник», «Семейный бюджет», «Жена олигарха», «Нулевой пациент», «Дурдом», «Стрим», «Наследство» и других.

Артист является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Маклаков

Что известно о личной жизни Маклакова

У Алексея Маклакова есть внебрачный сын Прохор. После окончания училища актера направили в Томский ТЮЗ, и в этом городе он нашел любовь.

«Потрясающая женщина, архитектор. Мне вообще везет, меня всю жизнь сопровождают красивые женщины. Но мое желание вырваться было слишком эгоистичным. Я выплачивал алименты и не видел ребенка до 18 лет», — рассказывал артист.

Маклаков был женат три раза. Его первой избранницей стала студентка медицинского вуза Ольга Белокобыльская, в браке у них родился сын Илья. Долгое время артист не общался с наследником, однако спустя время он вместе с ним снялся в «Солдатах».

«Я не понимал, не ощущал наличия ребенка, вот не было внутри отцовского чувства, к сожалению. А когда я увидел его, мне стало очень стыдно, что тогда во мне не проснулся отцовский инстинкт. Я встретил своего сына на площадке. Продюсер Слава Муругов сделал все, чтоб Илья сыграл со мной в „Солдатах“», — признавался Маклаков в программе «Судьба человека».

Второй женой актера была Мария Кархоткина, которая подарила ему дочь Николь.

Третья супруга Маклакова — Анна Романцева. Они познакомились на съемках сериала «Солдаты», где она была координатором по озвучиванию проекта. Романцева младше артиста на 23 года.

Влюбленные поженились в 2008 году. В 2009 году у пары родилась дочь Инна, в 2012 году — дочь София.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Маклаков

Чем Маклаков занимается сейчас

Алексей Маклаков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «С кем поведешься», «Пигмалион», «Третий — лишний?», «Бременские музыканты», «Любовь в квадрате», «Подкаблучники».

Кроме того, в 2023 году вышел фильм «Любовь-морковь. Восстание машин» и сериал «Юность» с его участием.

Также Маклаков сейчас снимается в сиквеле «Майора Грома». Дата премьеры картины пока неизвестна.

«На мой взгляд, этот продукт — гордость России и доказательство, что мы можем создавать кино не то что не хуже американцев, а наравне с ними и порой даже вырываться вперед», — делился он.

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