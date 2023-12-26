Скандалы с Киркоровым: правда ли он избил охранника, отнимут ли детей «Царьград»: Киркоров столкнул охранника со сцены в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

«Царьград» сообщил, что Киркоров на мероприятии в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», предположительно, столкнул охранника со сцены. По информации телеканала, мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. О том, что произошло, а также о других скандалах с участием короля российской эстрады — в материале NEWS.ru.

Инцидент с охранником

Как пишет «Царьград», на записи камеры наблюдения видно, что охранник стоял на краю сцены, обеспечивая безопасность певца. Когда Киркоров проходил мимо, мужчина упал со сцены, после чего артист, обернувшись, что-то крикнул. По данным канала, врачи диагностировали у сотрудника службы безопасности травму спины. Пострадавший написал заявление в полицию.

После инцидента звездный адвокат Сергей Жорин предположил, что от уровня профессионализма юриста будет зависеть, какое наказание понесет артист за возможный толчок охранника.

Позднее адвокат Александр Добровинский заявил, что инцидент с охранником уже удалось разрешить. По его словам, сотрудник по неясным причинам не позволял артисту зайти в собственную гримерку. Юрист добавил, что сразу после инцидента к Киркорову приходил следователь, после чего было принято решение о закрытии дела.

При этом адвокат пострадавшего охранника концертного зала «Крокус Сити Холл» Александра Короткого Сергей Васильев в беседе с «Известиями» сообщил, что инцидент между его клиентом и певцом Филиппом Киркоровым не улажен. По словам юриста, на народного артиста написано заявление в полицию. Васильев уточнил, что пока нет официальной информации о продвижении дела.

«Голая» вечеринка и отмена выступлений Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» написала, что директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По словам журналистки, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление артиста, сославшись на «звонок из администрации президента». При этом, по словам Собчак, Кехман сказал друзьям, что сделал это в порядке самоцензуры.

Отмена концерта Киркорова произошла вскоре после того, как он посетил скандальную вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой в заведении «Мутабор» в Москве. Все гости пришли на закрытое мероприятие в полупрозрачных нарядах. Такой дресс-код возмутил многих сторонников традиционных ценностей.

Позднее Киркоров в разговоре с пресс-секратерем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым объяснил, что пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой из чувства долга перед ее организатором.

Лишат ли звания народного артиста после «голого» наряда

После участия Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке Ивлеевой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить его звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

При этом актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества гостей мероприятия, у которых есть дети, в том числе Киркорова.

Может ли опека проверить семью Киркорова

Участие певца Филиппа Киркорова в нашумевшей вечеринке Анастасии Ивлеевой не является весомым основанием для проверки семьи артиста органами опеки, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она напомнила о презумпции невиновности в российском праве, которая касается и вопросов семьи.

По словам Волынец, если нет сведений о нахождении детей в опасности, такая проверка будет выглядеть как мера устрашения. Она считает, что вместо этого нужно навести порядок в медиасреде.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в свою очередь также заявила, что участие певца в вечеринке Ивлеевой не может быть поводом для проверки семьи артиста органами опеки. По ее мнению, власти не вправе давать сотрудникам ведомства подобные поручения.

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