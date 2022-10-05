«Антигосударственное явление»: поддержавших СВО звезд начали лишать работы NEWS.ru узнал, кто из российских артистов связывает потерю работы с гражданской позицией и носят ли увольнения поддержавших СВО массовый характер

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На днях депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову письмо. По словам парламентария, «в последнее время участились случаи давления, прекращения сотрудничества с актерами, которые открыто заявляют о своей патриотической позиции, поддерживают жителей Донбасса, совершают поездки на территорию проведения специальной военной операции». Поводом для обращения послужило заявление звезды детективного сериала «След» Георгия Тесли-Герасимова, который утверждает, что его уволили из телепроекта из-за поддержки СВО. NEWS.ru узнал, как актер намерен защищать свои права, кто еще из артистов связывает потерю работы с гражданской позицией и носят ли увольнения поддержавших СВО массовый характер.

Почему «майора Лисицына» уволили из сериала «След»?

В беседе с NEWS.ru Георгий Тесля-Герасимов рассказал, что снимался в сериале «След» (Пятый канал) с первых серий, на протяжении 17 лет. Он играл старшего оперуполномоченного Лисицына и был активно задействован в проекте, так что на другие съемки времени не оставалось. В марте 2022 года компания — производитель сериала подписала с ним дополнительное соглашение к основному трудовому договору, продлив сотрудничество на год. В апреле в съемках образовался перерыв, и актер на две недели уехал в Донбасс, «чтобы поддержать военнослужащих на передовой». Артист говорит, что не афишировал поездку, но и не скрывал ее.

Приехав в Москву, он вернулся к съемкам в «Следе». Необычным, по словам артиста, было одно: руководители проекта режиссер Ю. В. Харнас и генеральный продюсер А. В. Левин стали задавать ему вопросы о целях поездки в Донбасс. Артист объяснил, что поддерживает СВО и хотел поднять дух бойцов «в том числе личным присутствием». После этого признания, утверждает Тесля-Герасимов, у него и начались проблемы с работой.

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Количество смен с моим участием в сериале было резко сокращено — с 14 до пяти. За четыре последующих месяца у меня было всего 20 смен. После чего моего персонажа из сериала убрали совсем, — рассказал NEWS.ru актер.

Режиссер сериала «След» Юрий Харнас заявил, что причина завершения контракта с артистом никак не связана с его гражданской позицией. Просто в сериале решили частично омолодить состав героев.

Это же нелепо, когда возрастной дядька (Георгию Тесле-Герасимову 45 лет. — NEWS.ru) рыщет по помойкам в поисках преступников! В реальности опера такими не бывают, — объяснил режиссер.

Адвокат Георгия Тесли-Герасимова Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru назвал «лукавством» позицию режиссера. Юрист напомнил, что допсоглашение к трудовому договору было подписано с актером в марте нынешнего года сроком на год. По мнению Алешкина, это свидетельствует об отсутствии претензий руководства сериала к возрасту исполнителя.

В марте с артистом продлевают договор на год. То есть в марте он еще по возрасту подходит. А к маю, по логике режиссера, «срок годности» актера вдруг истек? Ему же не могло стать 45 лет за два месяца, и они вдруг это осознали? Это лукавство. Очень слабая позиция, по-человечески даже слабая, неубедительная, — считает Андрей Алешкин.

Адвокат полагает, что прекращение сотрудничества с артистом может быть связано с позицией Георгия Тесли-Герасимова «по СВО и защите Донбасса».

В связи с тем, что один из продюсеров продакшена в данный момент находится, как мы предполагаем, в Израиле, не исключаем, что ему там какие-нибудь западные партнеры могли намекнуть, что от артистов с патриотической позицией в проектах нужно избавляться. «Отмену русской культуры» на Западе мы уже видели. Теперь наблюдаем такую же «отмену» артистов-патриотов в нашем же российском культурном поле? — недоумевает юрист.

Андрей Алешкин сообщил NEWS.ru о готовности актера судиться с бывшим работодателем. Иск будет касаться упущенной выгоды. Юрист также считает, что скандал отрицательно отразится на репутации не только продюсеров «Следа», но и всего крупного медиахолдинга, куда входит Пятый канал.

Ситуацией с потерей Теслей-Герасимовым работы заинтересовались в Госдуме. Депутат, член Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов на днях обратился с запросом (текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru) в Генеральную прокуратуру России. Парламентарий выразил озабоченность «участившимися случаями прекращения сотрудничества с актерами, которые открыто заявляют о своей патриотической позиции, поддерживают жителей Донбасса». Он попросил генпрокурора Игоря Краснова «дать поручение о проведении проверки законности и соблюдении законодательства в отношении актера Георгия Тесли-Герасимова, в случае нарушения принять меры прокурорского реагирования».

Увольняют ли в России артистов «за позицию»?

По сведениям активиста ГРАД, публициста Романа Антоновского, ситуация, в которой оказался актер сериала «След», «не является единичным случаем». Он привел сразу несколько примеров того, как поддержавшие СВО артисты лишались работы без четкого обоснования причин.

Хиты рок-группы «Зверобой», которая в полном составе с 2014 года ездила в Донбасс с концертами поддержки, буквально одномоментно убрали из эфиров сразу нескольких популярных радиостанций. Концерт рэпера Хаски, также поддерживающего СВО, недавно отменили на одной из крупных столичных площадок. Свое решение организаторы объяснили тем, что часть постоянных посетителей якобы не разделяет позицию рэпера по СВО, хотя афиши уже висели и билеты продавались, — рассказал Антоновский.

На проблемы с работой на днях намекнул на своей странице в соцсети заслуженный артист России Василий Мищенко, который также поддерживает Донбасс. «Мой хороший товарищ, замечательный актер, лишается работы. Одна за другой ему отказывают в сотрудничестве компании, с которыми он работал долгие годы... Что же произошло? Напился? Сорвал съемки? Стал профессионально непригоден? Нет, всего лишь съездил в Донбасс», — говорилось в посте актера. Близкие знакомые Мищенко в беседе с NEWS.ru предположили, что в такой завуалированной форме он написал о собственных проблемах с работой.

Сам Василий Мищенко в беседе с NEWS.ru отказался говорить об этом посте, который был удален спустя несколько дней после публикации. При этом актер сказал, что считает лишение работы из-за поддержки СВО «натуральным свинством» и «антигосударственным явлением». Он также признал, что это «скользкая тема» и говорить о ней «многие коллеги не готовы».

После начала СВО на Украине в Донбасс ездили и продолжают ездить многие российские деятели культуры. Перед бойцами и мирными жителями выступают народные артисты России Григорий Лепс, Владимир Машков, Владимир Стеклов, актеры сериалов Иван Охлобыстин, Олег Чернов, Вадим Колганов и другие. Никто из них о проблемах с работой пока не заявлял.

Выступаю, езжу с концертами, поддерживаю СВО. И ни разу еще работодатели не отказали в работе. Наоборот, все идут навстречу, подстраивают график съемок так, чтобы я успела и отсняться, и съездить с благотворительным концертом к жителям Донбасса и военнослужащим, — рассказала NEWS.ru заслуженная артистка России Любовь Руденко.

Ситуацию, в которой оказался Тесля-Герасимов, Руденко назвала «вопиющей, но не повсеместной». Актриса добавила, что всё ее окружение, включая работодателей и коллег, «относится с уважением, пониманием к таким поездкам, просят передавать привет Донбассу с пожеланиями здоровья и сил».

С точки зрения Романа Антоновского, инциденты с отстранением от работы артистов — сторонников СВО только по причине их убеждений являются «следствием самоуправства либерально-западнических продюсеров». Он предложил увольнять таких руководителей, если те работают в госструктурах, либо отказываться от сотрудничества с их компаниями.