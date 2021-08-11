Актёр Стеклов выздоровел после заражения коронавирусом

Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровел. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.

Сообщается, что 11 августа Стеклова выписали из больницы. Кроме того, директор передал рекомендации медиков.

Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра, а именно к показу спектакля «Анна Каренина», — сообщил Банковский.

О проблемах актёра со здоровьем стало известно 29 июля. В больницу его доставили ещё 28 числа. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов. Когда скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте, тот уже был без сознания.

Ранее сообщалось, что Стеклов хотел сбежать из больницы. По словам супруги Ирины, он устал лечиться в клинике.

Кроме Стеклова коронавирусом заразились также жена и их трёхлетняя дочь Арина. У супруги на КТ специалисты увидели 5% поражения лёгких с обеих сторон и вирусную пневмонию, у актёра — 50%.