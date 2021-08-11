Актёр Стеклов выздоровел после заражения коронавирусом

Народный артист РФ Владимир Стеклов, госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровел. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.
Сообщается, что 11 августа Стеклова
Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки. Также Владимир Александрович займётся подготовкой к гастрольным выступлениям нашего театра, а именно к показу спектакля «Анна Каренина», — сообщил Банковский.
О проблемах актёра со здоровьем стало известно 29 июля. В больницу его доставили ещё 28 числа. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов. Когда скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте, тот уже был без сознания.
Ранее сообщалось, что Стеклов хотел сбежать из больницы. По словам супруги Ирины, он устал лечиться в клинике.
Кроме Стеклова коронавирусом заразились также жена и их трёхлетняя дочь Арина. У супруги на КТ специалисты увидели 5% поражения лёгких с обеих сторон и вирусную пневмонию, у актёра — 50%.