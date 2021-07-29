Стали известны тревожные подробности госпитализации Стеклова

73-летний актёр Владимир Стеклов был госпитализирован с COVID-19 в среду, 28 июля. Стало известно, что артист жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов. Об этом сообщает MK.RU.

Скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте в 9:00, к этому времени актёр уже был без сознания. Дома находилась четвёртая жена Владимира, 40-летняя Ирина, и их трёхлетняя дочь. Так как Стеклов не успел сделать ПЦР-тест, его госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Супруга артиста предположительно тоже заражена. Сообщается, что у него высокая температура температура, около 40 градусов.

Ранее сообщалось о госпитализации актёра Игоря Регнера с тяжелыми травмами и множественными переломами, а также о нарушении психического здоровья сына Иннокентия Смоктуновского, Филиппа.