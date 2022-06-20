В Артеке пройдёт международный детский кинофестиваль «Алые паруса»

Фото: mos.ru

В Артеке пройдёт международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Ланового. Зрелищное образовательное мероприятие продлится с 1 по 10 июля, его проведут в 30-й раз. Главная цель фестиваля — патриотическое воспитание на примере лучших произведений отечественного кино, которые пронизаны любовью к Родине и преданностью традициям.

Советский актёр Василий Лановой долгие годы сам участвовал во всех мероприятиях по патриотическому воспитанию подростков и помогал формировать нравственные чувства. С 2022 года фестиваль возглавил народный артист России Андрей Соколов.

В этом году в рамках кинофестиваля пройдёт Всероссийский детский кинофорум Zа сохранение культурного наследия России, в рамках которого состоятся мастер-классы по видеоурокам «Кинолайфхаки». Мероприятия помогут молодёжи познакомиться с основами отечественного кинематографа, выработать теоретические и практические знания, а также получить навыки телевизорных профессий.

Мастер-классы проведут народные и заслуженные артисты России, телеведущие, режиссёры и продюсеры: Наталья Гвоздикова, Александр Михайлов, Александр Адабашьян, Юрий Чернов, Сергей Баталов, Любовь Руденко, Сергей Рост, Павел Астахов, Игорь Прокопенко, Пётр Буслов, художник Никас Сафронов и другие.

Фестиваль пройдёт при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области и Министерства культуры Республики Крым.

24 марта президент кинофестиваль «Кинотавр» Александр Роднянский сообщил, что мероприятие в 2022 году не состоится. Его перенесут на следующий год, когда страна переживёт текущие политические события.