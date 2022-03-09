Группа «Зверобой» поддержала российскую спецоперацию на Украине

Музыканты из российской группы «Зверобой» обратились к звёздам российского шоу-бизнеса, которые выступили против российской спецоперации на Украине. По их мнению, такие артисты не знают, что по-настоящему означает мир, пишут «Народные новости».

Хочется спросить у музыкантов и артистов, которые выступают против спецоперации, знают ли они, что такое мир? Мир — это не товар в магазине. Мир создаётся самим человеком, его руками. Мир — это подвиг и добрые дела. Добродетель — это прийти на помощь тем, кто сейчас страдает от национализма, — заявили музыканты.

Они считают, что выступившие против спецоперации звёзды никогда не осуждали армию США за бесчинства, которые американские силовики совершали по всему миру. Группа «Зверобой» заявила, что её членам было стыдно, когда восемь лет назад националисты захватили власть на Украине и «безнаказанно расстреливали Донбасс».

Ранее актриса Ольга Будина поддержала идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об увольнении из государственных учреждений культуры тех актёров и режиссёров, которые критикуют проведение военной спецоперации РФ на Украине. Артистка отметила, что «в эти трудные дни нужно быть со своим президентом и со своим государством».