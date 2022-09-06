В театре Олега Табакова прошел традиционный для всех театральных учреждений сбор труппы по случаю начала театрального сезона.
В театре Табакова это 37-й сезон. Планируются премьеры спектаклей по пьесам Александра Островского, произведениям Василия Шукшина и семейный — по мотивам известной сказки «Бременские музыканты». Сам Владимир Машков, по его словам, намерен выпустить два спектакля в качестве режиссера.
Худрук анонсировал много творческих сюрпризов в новом сезоне и процитировал своего учителя Олега Табакова (1935–2018): «Театр — дело веселенькое».
Начался ремонт исторической сцены. Работу планируют завершить за два года. Если не успеют, обещал Владимир Машков, то сотрудники театра во главе с ним самим «лично возьмут в руки лопаты и помогут».
В самых ближайших планах театра значатся гастроли по России. Чуть позже, возможно, отправятся в ДНР и ЛНР. Но в республику артисты театра поедут не раньше, чем там станет безопасно, отметил Владимир Машков.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Владислав Наумов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Евдокия Германова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Милана Бру во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Алексей Князев во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марианна Шульц во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Павел Ильин (слева) и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Игорь Петров и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Александр Лимин во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Анастасия Тимушкова, Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих, Александра Крюкова и Анастасия Богатырева (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Ксения Утехина, Севастьян Смышников и Арина Долгих (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Виктор Мазуренко, Севостьян Смышников и Олег Мазуренко (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Ксения Утехина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Яне Сексте во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Марина Зудина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Игорь Петренко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Наталья Попова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Богатырева во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Угрюмов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Артистка Надежда Тимохина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Машков и Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона