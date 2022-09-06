В театре Олега Табакова прошел традиционный для всех театральных учреждений сбор труппы по случаю начала театрального сезона.

В театре Табакова это 37-й сезон. Планируются премьеры спектаклей по пьесам Александра Островского, произведениям Василия Шукшина и семейный — по мотивам известной сказки «Бременские музыканты». Сам Владимир Машков, по его словам, намерен выпустить два спектакля в качестве режиссера.

Худрук анонсировал много творческих сюрпризов в новом сезоне и процитировал своего учителя Олега Табакова (1935–2018): «Театр — дело веселенькое».

Начался ремонт исторической сцены. Работу планируют завершить за два года. Если не успеют, обещал Владимир Машков, то сотрудники театра во главе с ним самим «лично возьмут в руки лопаты и помогут».

В самых ближайших планах театра значатся гастроли по России. Чуть позже, возможно, отправятся в ДНР и ЛНР. Но в республику артисты театра поедут не раньше, чем там станет безопасно, отметил Владимир Машков.

Актер Владислав Наумов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Владислав Наумов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Евдокия Германова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Евдокия Германова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Милана Бру во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Милана Бру во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актер Алексей Князев во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Алексей Князев во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Марианна Шульц во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Марианна Шульц во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры Павел Ильин (слева) и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Павел Ильин (слева) и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры Игорь Петров и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Игорь Петров и Александр Фисенко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актрисы Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актер Александр Лимин во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Лимин во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актрисы Анастасия Тимушкова, Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих, Александра Крюкова и Анастасия Богатырева (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Анастасия Тимушкова, Милана Бру, Ксения Утехина, Арина Долгих, Александра Крюкова и Анастасия Богатырева (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры Ксения Утехина, Севастьян Смышников и Арина Долгих (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Ксения Утехина, Севастьян Смышников и Арина Долгих (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры Виктор Мазуренко, Севостьян Смышников и Олег Мазуренко (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Виктор Мазуренко, Севостьян Смышников и Олег Мазуренко (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Ксения Утехина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ксения Утехина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Яне Сексте во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яне Сексте во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрисы Арина Долгих, Ксения Утехина, Милана Бру и Александра Крюкова (слева направо) во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Марина Зудина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Марина Зудина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актер Игорь Петренко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игорь Петренко во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Наталья Попова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталья Попова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Анастасия Богатырева во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анастасия Богатырева во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актер Сергей Угрюмов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Угрюмов во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Артистка Надежда Тимохина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка Надежда Тимохина во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актриса Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Владимир Машков и Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков и Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и главный художник театра Александр Рукавишников во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Актеры во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона