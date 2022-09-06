Владимир Машков запланировал вывести спектакли театра Табакова в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Александра Крюкова во время традиционного сбора труппы Московского театра Олега Табакова в преддверии открытия 37-го театрального сезона

В театре Олега Табакова прошел традиционный для всех театральных учреждений сбор труппы по случаю начала театрального сезона.

В театре Табакова это 37-й сезон. Планируются премьеры спектаклей по пьесам Александра Островского, произведениям Василия Шукшина и семейный — по мотивам известной сказки «Бременские музыканты». Сам Владимир Машков, по его словам, намерен выпустить два спектакля в качестве режиссера.

Худрук анонсировал много творческих сюрпризов в новом сезоне и процитировал своего учителя Олега Табакова (1935–2018): «Театр — дело веселенькое».

Начался ремонт исторической сцены. Работу планируют завершить за два года. Если не успеют, обещал Владимир Машков, то сотрудники театра во главе с ним самим «лично возьмут в руки лопаты и помогут».

В самых ближайших планах театра значатся гастроли по России. Чуть позже, возможно, отправятся в ДНР и ЛНР. Но в республику артисты театра поедут не раньше, чем там станет безопасно, отметил Владимир Машков.