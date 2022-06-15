Цискаридзе назвал «отмену» русской культуры ее рекламой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Цискаридзе

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что все запреты на русскую культуру только подогревают к ней интерес во всем мире, пишет Woman.ru. Он добавил, что всеобщее внимание к теме «отмены» культуры России приковано только потому, что она активно тиражируется в средствах массовой информации.

Вообще любой запрет — это реклама. Я этого мнения придерживаюсь много лет и привожу в пример фразу Анны Ахматовой, которую она сказала, когда осуждали Бродского: «Какую биографию делают нашему рыжему!», — прокомментировал ситуацию артист.

Он отметил, что сам пока не успел столкнуться с чем-то подобным, как лично так и в работе самых разных организаций. По его словам, он еще не увидел настоящих подтверждений некой истерии вокруг русской культуры, о которой так активно пишут СМИ. Цискаридзе предположил, что на самом деле это может быть просто журналистской волной, имеющей весьма косвенное отношение к действительности.

Ранее Цискаридзе заменил телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером», об этом сам Цискаридзе сообщил в своём Telegram-канале, выложив анонс шоу. Передача вышла на Первом канале 7 мая.