«Русское Радио» отправит агитбригады в горячие точки Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Радиостанция «Русское Радио» при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV создаст общероссийский музыкальный патриотический марафон по всей России, и в первую очередь в тех регионах, где проходят боевые действия. Агитбригады будут сформированы из артистов групп «Земляне», «Русские» и «Санкт-Петербург». В акции также примут участие певцы Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Сергей Лазарев и другие, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«Русское Радио» не впервые организует творческие и благотворительные акции в горячих точках. Так, 11 мая 2022 года в Луганской республиканской клинической больнице прошел концерт с участием звёзд российской эстрады — в честь Дня Победы, а также Дня свободы, который Луганская Народная Республика отмечает 12 мая.

Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

Одной из главных задач радиостанции является поддержка соотечественников в любой точке мира. Прообразом агитбригад стали выступления артистов под эгидой «Русского Радио» в Донецке, Луганске, Херсоне, Сирии, в Крыму.

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина ранее отказалась выступать перед раненными в ходе специальной операции на Украине из-за отсутствия подходящего репертуара. При этом артистка подчеркнула, что поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР и раненых бойцов, занимаясь отправкой гуманитарной помощи нуждающимся.