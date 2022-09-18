Григорий Лепс сообщил о пополнении в семье Григорий Лепс сообщил о том, что впервые стал дедушкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский эстрадный певец Григорий Лепс сообщил о пополнении в семье в своем Telegram-канале. По его словам, его старшая дочь Инга Лепсверидзе родила сына. Таким образом музыкант впервые стал дедушкой.

Слава Богу!!!Я впервые стал дедом!!! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, всё в порядке. Спасибо!!!, — написал Лепс.

Инга — дочь Лепса от первого брака. В апреле 2022 года артист рассказал о том, что она вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина, с ним девушка провстречалась два года. Свадьбу молодожёны отметили по скромному, в кругу родных. Невеста блистала в нежном струящемся платье из кружева и гипюра. В руках она держала букет из латирусов.

Инга Лепс и Михаил Плутахин познакомились на съёмках. Известно, что они родились в один день — 23 декабря, только жених на шесть лет моложе невесты. Михаил Плутахин окончил школу-студию МХАТ, Инга Лепс — Академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально развелись после 20 лет совместной жизни в одном из мировых судов Москвы. Супруги развелись мирно и без скандалов.