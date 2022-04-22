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Шоу-бизнес

Старшая дочь Лепса вышла замуж

03:42, 24 апреля 2022
Старшая дочь Лепса вышла замуж Григорий Лепс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Старшая дочь Григория Лепса Инга вышла замуж. Её избранников стал режиссёр Михаил Плутахин, с которым 37-летняя дочь певца встречалась два года. Фото со свадьбы дочери артист опубликовал в Telegram-канале.

Инга — дочь Лепса от первого брака, от второго брака с Анной Шаплыковой у музыканта трое детей. Все они тоже присутствовали на свадьбе.

Свадьбу молодожёны отметили по скромному, в кругу родных. Невеста блистала в нежном струящемся платье из кружева и гипюра. В руках она держала букет из латирусов.

Инга Лепс и Михаил Плутахин познакомились на съёмках. Известно, что они родились в один день — 23 декабря, только жених на шесть лет моложе невесты. Михаил Плутахин окончил школу-студию МХАТ, Инга Лепс — Академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально развелись после 20 лет совместной жизни в одном из мировых судов Москвы. Супруги развелись мирно и без скандалов.

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