Григорий Лепс официально развёлся в суде

Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально развелись после 20 лет совместной жизни в одном из мировых судов Москвы в понедельник, 20 декабря, сообщает РИА Новости. Отмечается, что супруги развелись мирно и без скандалов.

Решением судебного мирового участка № 364 от 20 декабря исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой Анны с Лепсверидзе Григорием удовлетворено, — сказала собеседница агентства.

Как сообщается, инициатором развода стала Шаплыкова, родившая от музыканта трёх детей. В пресс-службе суда отметили, что на судебном заседании присутствовал только представитель истца.

После начала бракоразводного процесса певец обратился к своим поклонникам, заявив о проблемах со здоровьем. По словам Лепса, он перенёс гипертонический криз.

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс познакомились в 2000 году в ночном клубе. Шаплыкова в то время работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. Через два года у супругов родилась дочь Ева. В 2007 году Анна родила дочь Николь, а в 2010-м на свет появился мальчик Иван.