Состоялось закрытие кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени Ланового

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Кинофестиваль «Алые паруса в Артеке» имени В. С. Ланового

В городе воинской славы и русских моряков Севастополе «актёрский десант» дал концерт в рамках XXX юбилейного кинофестиваля «Алые паруса Артека» имени В. С. Ланового.

Артисты кино исполнили песни из любимых кинофильмов. Зрителями были моряки и военнослужащие Севастополя, многие из военных приехали на побывку из зоны проведения специальной военной операции. Вход был свободным для всех.

Фестиваль приезжает в детский лагерь «Артек» уже 30 лет для того, чтобы научить наших детей смотреть правильное кино и читать правильные книги. А сейчас приехали поддержать вас, военнослужащих, моряков. Мы ценим то, что вы делаете, и низкий вам поклон, — отметил президент кинофестиваля «Алые паруса Артека» им. В. С. Ланового Андрей Соколов.

На сцене выступили сам Андрей Соколов и другие актёры российского кино: Михаил Мамаев, Вадим Колганов, Эвелина Блёданс, Любовь Руденко, Всеволод Шиловский, Николай Денисов, Александр Тютрюмов и другие. Вадим Колганов впервые представил свою песню «С нами Бог», посвящённую СВО России на Украине.

Кинофестиваль «Алые паруса Артека» в этом году собрал почти 3,5 тысячи школьников из России, ДНР, ЛНР, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

С 2 по 8 июля артековцы смотрели в рамках фестиваля российские фильмы, снимали собственные картины при поддержке именитых гостей Артека — актёров и режиссёров, посещали мастер-классы отечественных кинематографистов и деятелей искусства.

Малым и Большим жюри были названы лауреаты фестиваля. Дипломы Малого детского жюри получили: Игорь Бабаев (композитор фильма «Артек. Большое путешествие») за лучший саундтрек — ремикс песни «Прекрасное далёко»;

София Петрова за главную роль в фильме «Маруся фореva!» (режиссёр А. Галибин); София Петрова и Марта Кесслер за лучший актерский дуэт (фильм «Моя ужасная сестра»); Сергей Штерн (композитор фильма «1941. Крылья над Берлином») за лучшую музыку.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Кинофестиваль «Алые паруса в Артеке» имени В. С. Ланового

Также лауреатами стали Виктория Фанасютина, автор сценария фильма «Календарь ма(й)я», за лучший сценарий; Максим Шинкоренко за лучшую операторскую работу (фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», режиссёр Алексей Пиманов). Юрий Обухов и Алексей Рязанцев, продюсеры фильма «Нахимовцы», были отмечены в номинации «За создание фильма, помогающего ощутить дух нахимовского братства»;

Александр Адабашьян, художник-постановщик фильма «Про Лёлю и Миньку» — «за изобразительное решение фильма».

Дипломы Большого детского жюри также нашли своих обладателей.

Победитель в номинации «Самый — самый фильм» — «Одиннадцать молчаливых мужчин»

(режиссёр Алексей Пиманов);

«Самый увлекательный фильм» — «Календарь ма(й)я» (режиссёр Виктория Фанасютина).

В номинации «Самый мудрый фильм» победителями были названы две картины: «1941. Крылья над Берлином» (режиссёр Константин Буслов) и фильм «Нахимовцы» (режиссёр Олег Штром).

В номинации «Самый добрый фильм» победила картина «Маруся фореvа!» (режиссёр Александр Галибин). «Лучшая актриса кинофестиваля» — Наталья Чистякова-Ионова (певица Глюкоза, фильм «Моя ужасная сестра»); «Лучший актер кинофестиваля» — Макар Запорожский (фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин»); «Лучшая девочка-актриса кинофестиваля» — Евгения Щербинина (фильм «Про Лёлю и Миньку»); «Лучший мальчик-актер кинофестиваля» — Алексей Онежин (фильм «Артек. Большое путешествие»); «Лучший полнометражный анимационный фильм» — фильм «Мальчик-дельфин» (Иран, Россия, режиссёры Мохаммад Хейрандиш, Андрей Гоголев). В номинации «Продюсерское кино» победу одержал фильм «Классика и точка» (продюсер Денис Бузин, детский лагерь «Речной»).

Кинофестиваль «Алые паруса Артека» имени В. С. Ланового прошёл при поддержке правительства РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Москвы, Министерства культуры Московской области, Министерства культуры Республики Крым, департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Союза кинематографистов России, ООО «Каро Премьер», Центрального дома кинематографистов РФ, Центрального дома актёра имени А. А. Яблочкиной, ООО «Продюсерский центр „Киновек“».

Телеграмму с поздравлением фестиваля прислал президент России Владимир Путин, он отметил значительный вклад кинофестиваля в детском лагере «Артек» в воспитание молодежи.