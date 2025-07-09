В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль

В «Артеке» завершился XXXIII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени В. С. Ланового, который собрал множество деятелей культуры и юных талантов, передает корреспондент NEWS.ru. На церемонии закрытия, в ходе которой были награждены победители, присутствовали такие артисты, как Сергей Гармаш, Наталья Щукина, Наталья Бондарчук и Наталия Аринбасарова.

Фестиваль «Алые паруса» в Крыму стал местом для множества интересных встреч и незабываемых событий. Артисты провели мастер-классы и творческие встречи, которые оставят яркие воспоминания у юных артековцев на долгие годы.

Главной интригой фестиваля стали его итоги. В этом году в конкурсе участвовали девять фильмов. Девять киноотрядов соревновались в умении донести до зрителей идею сценария за 4 минуты. Конкурс был направлен на то, чтобы дети учились писать сценарии, монтировать отснятый материал и узнать мир кинематографа изнутри, понимая, что это сложный механизм, который требует большого труда. Дети создавали свои первые фильмы, а затем весь лагерь голосовал за победителя.

В номинации «Продюсерское кино» были выбраны два победителя — по версии профессионального и детского жюри. Лучшим фильмом, по мнению воспитанников «Артека», стал фильм лагеря «Кипарисный» под руководством Егора Сальникова «И все-таки он существует». Эта награда стала уже пятой для Егора.

Мнения взрослого жюри о победителе конкурса разделились. Впервые одинаковое количество голосов набрали два отряда. Одним из победителей стал лагерь «Речной» с продюсерами Павлом Сборщиковым и Викторией Лукиной. Павел, принимая награду, отметил, что шел к ней шесть лет. Фильм «Начнем с начала» затрагивает тему создания детской здравницы и войны. Часть съемок прошла под водой, в процессе которых Виктория чуть не лишилась своего телефона.

Вторым победителем конкурса стал фильм «Дельфин» лагеря «Полевой» (продюсер Николай Ковбас).

Актер Сергей Гармаш Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Диктор Татьяна Судец Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Актриса Наталья Тищенко Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Актёр Александр Лойе Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Александр Асташенок с женой Еленой и дочкой Викторией Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Ольга Красько и Наталья Аринбасарова Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru

Большое детское жюри, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое жюри в мире, подвело итоги по всем фестивальным фильмам. В номинации «Лучшая девочка-актриса» приз получила юная российская актриса Карина Каграманян, а «Лучшим мальчиком-актером» стал Алексей Бакуренко, исполнивший роль Бугайло в фильме «Легенда о золоте Скифов». Ирина Пегова победила в номинации «Лучшая актриса». Награду за «Лучшего актера» получил Кирилл Зайцев.

Победителем в номинации «Лучший анимационный фильм» стал «Иван Царевич и Серый Волк», а «Самым добрым фильмом» признан «Мой Хатико». По мнению большого детского жюри, звание «Самый увлекательный фильм» получил фильм «Пальма-2», а «Самым мудрым фильмом» стал «Карузо». Победы в номинации «Самый-самый фильм» удостоился фильм «Артек. Сквозь столетия». Приз из рук народного артиста России Сергея Гармаша на сцене «Артек-арены» получили актеры фильма Аля Майер, Янис Политов, Ольга Красько и Сергей Баталов.