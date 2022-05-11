Звёздный юрист усомнился в словах Сафронова о пенсии Пугачёвой Юрист Алёшкин не согласился со словами Сафронова о необходимости лишить Пугачёву пенсии

Алла Пугачёва / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Нельзя забирать у человека то, что принадлежит ему по праву, заявил звёздный юрист Андрей Алёшкин, комментируя слова художника Никаса Сафронова о необходимости лишить певиц Лолиту и Аллу Пугачёву пенсии. В беседе с «ФедералПресс» адвокат назвал Примадонну «эпохой».

Любые рассуждения на эту тему сильно понижают социальный статус тех, кто это предлагает. Пугачёва — это эпоха, она заслужила быть той, кем она является, — подчеркнул Алёшкин.

Сафронов отметил, что пенсии надо давать рабочим, медсёстрам, учителям, военным, сотрудникам МЧС и ГИБДД. Живописец отметил, что у публичных личностей никакой необходимости получать пенсию нет. Он заявил, что отдаёт её на благотворительность. Алёшкин не согласился с такой точкой зрения и отметил, что подобные рассуждения сильно понижают социальный статус Сафронова.

Ранее Пугачёва зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней будут производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы.