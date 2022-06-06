Звездный юрист похвалил концерт Бузовой за световое шоу и хореографию Звездный юрист Алешкин похвалил концерт Бузовой за световое шоу и хореографию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат многих российских звёзд Андрей Алешкин назвал «достойным» концерт певицы Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холле». В беседе с «ФедералПресс» он отдельно отметил высокий уровень хореографии и светового шоу.

Я был на концерте Бузовой по приглашению ее команды. Могу сказать, что шоу получилось достойным и продуманным. Световое шоу и хореография тоже были на высоком уровне, — подчеркнул Алешкин.

По мнению юриста, Бузова очень сильно волновалась. Однако, добавил Алешкин, несмотря на подобные эмоции, звезда «Дома-2» отлично провела концерт.

Ранее Бузова разрыдалась и встала на колени перед зрителями во время сольного концерта в «Крокус Сити Холле». Звезда сумела удивить поклонников новыми талантами и растрогать искренним отношением к ним.

Концертный зал «Крокуса» был заполнен до отказа. В числе зрителей, помимо Алешкина, были замечены Виктория Боня, Митя Фомин, Анна Калашникова и другие медийные личности.

В свой концерт певица вложила 50 млн рублей. Мероприятие должно было состояться ещё 28 октября прошлого года, но было перенесено из-за ограничений по коронавирусу. Эту паузу Бузова использовала для того, чтобы более детально проработать и украсить концертную программу. В течение года она брала уроки танца на пилоне, полученные навыки Ольга продемонстрировала публике во время исполнения хита «Без дел». Кроме того, артистка сыграла на фортепиано, уроки игры на котором она также брала у педагога в течение года.