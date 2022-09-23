В Генпрокуратуре сообщили об аресте более $500 млн за рубежом

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

По требованию российской стороны за границей были арестованы активы и недвижимость на общую стоимость более $500 млн, заявил глава ведомства Игорь Краснов. По его словам, под арест попали более 60 объектов имущества, передает РИА Новости.

На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также на финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов, — поделился Краснов.

Так он отметил, что в результате взаимодействия ведомства с Министерством юстиции Швейцарии России были возвращены более $3,5 млн, похищенные у отечественного вагоностроительного предприятия.

Ранее Министерство экономики ФРГ сообщило, что власти страны заблокировали российские активы на сумму на менее €4,8 млрд из-за санкций Европейского союза. Среди замороженных активов — денежные средства общей суммой почти €2,3 млрд, движимые активы, среди которых яхты, на сумму около €1 млрд. Оставшаяся сумма включает в себя объекты недвижимости и другие ценности.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США попросит американский конгресс разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. В случае удовлетворения просьбы Украине могут передать доходы, полученные от конфискованного имущества российских бизнесменов, «для возмещения вреда, причиненного российской агрессией».