Певец Шура перенес инсульт Super: Шура перенес микроинсульт во время летнего отдыха в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Шура (Александр Медведев)

Издание Super сообщает, что российский певец Шура (Александр Медведев) летом перенес микроинсульт. По его информации, это произошло, когда 48-летний артист отдыхал в Крыму. В материале отмечается, что впоследствии Шура проходил долгую реабилитацию.

Летом во время отдыха в Крыму у Шуры случился микроинсульт, за которым последовал долгий период реабилитации, — следует из публикации.

Издание со ссылкой на источник в кругах певца уточняет, что незадолго до приступа Шура стал хуже себя чувствовать и ему с трудом удавалось разговаривать, после этого артист поступил в реанимацию местной больницы с микроинсультом, а позже его перевезли в московскую клинику. Источник портала отмечает, что процесс реабилитации длился порядка одного месяца.

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