Лера Кудрявцева госпитализирована в Минске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева по прибытии в Минск была госпитализирована с воспалением легких, сообщила в Instagram (деятельность в России запрещена) подруга звезды юрист Екатерина Гордон. В Белоруссии Кудрявцева должна была вести концерт «Песни года». Ведущая жалуется на слабость и сильный кашель.

Ночь на дворе. К сожалению, Лерке плохо, привезли в больницу ее. Еле стоит, оставили в больнице, — рассказала в сторис Гордон.

Выступление артистки в Минске было отменено. В соцсетях Кудрявцева извинилась перед белорусскими зрителями и продемонстрировала капельницу.

Совсем недавно Кудрявцева вместе с партнером по сцене Сергеем Лазаревым провела церемонию награждения «Песня года» в России. Там она жаловалась на боли в ногах из-за высоких каблуков.

В 2022 году Лера Кудрявцева рассказывала, что стала замечать за собой признаки посттравматического синдрома. Она также отмечала, что переболела коронавирусом, и не исключила, что испытывала на себе непровологические последствия болезни. При этом до этого телеведущая уже лечилась в клинике от невроза. Она проходила терапию более месяца из-за депрессии и апатии.