Mash: телеведущая Юлия Бордовских экстренно госпитализирована в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юлия Бордовских

Telegram-канал Mash сообщает об экстренной госпитализации телеведущей Юлии Бордовских в Москве. По его информации, у женщины на днях появился кашель и поднялась температура, с которой справиться без помощи врачей не получилось.

Канал уточняет, что 54-летнюю Бордовских госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Авторы Mash пишут, что в больнице ей сделали экспресс-тест, показавший отрицательный результат. Как утверждает канал, экс-ведущая «НТВ-Плюс Спорт» находится в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что госпитализированная в декабре Александра Пахмутова находилась в одной из ведомственных клиник с диагнозом «воспаление легких». По информации канала, самочувствие народной артистки СССР сильно ухудшилось еще 6 декабря, у нее резко поднялась температура и появилась небольшая одышка, в связи с чем потребовалась помощь медицинских специалистов.

Однако 18 декабря стало известно, что Пахмутову выписали из больницы. Директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко сообщил, что она в хорошем настроении и полна творческих планов.

10 декабря сообщалось о госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой в Белоруссии. Она прилетела в Минск, чтобы выступить на «Песне года». Отмечалось, что врачи диагностировали у нее пневмонию. Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель.