«Бригада», спектакли, три брака и дети: куда пропал актер Михаил Жигалов

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Михаил Жигалов

Заслуженный артист РСФСР Михаил Жигалов в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Жигалов

Михаил Жигалов родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве (сейчас — Самара), куда его семью эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Позже Жигаловы вернулись в Москву, затем некоторое время жили в Чехословакии.

В школьные годы он занимался в ТЮМе — Театре юных москвичей (в настоящее время входит в состав ГБПОУ «Воробьевы горы»), посещал детский народный театр при Дворце пионеров.

В 1965 году окончил Московский институт химического машиностроения (сейчас входит в состав ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»), затем устроился на работу в НИИ, в лабораторию теории фильтрации.

В 1968 году Жигалов ушел из НИИ, в 1970-м окончил драматическую студию при Центральном детском театре (сейчас — Российский государственный академический молодежный театр).

В 1970–1978 годах он служил в Центральном детском театре. С 1970 года начал сотрудничать с «Современником», с 1978 года — в труппе театра, сейчас является приглашенным артистом.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Михаил Жигалов (слева)

В кино Жигалов дебютировал в 1972 году в картине «Самый последний день» по повести Бориса Васильева. Впоследствии он снимался в проектах «Отпуск, который не состоялся», «Подсудимый», «Бес в ребро», «Исповедь содержанки», «Пара гнедых», «С неба в бой», «Русские амазонки», «Русские амазонки — 2», «Карамболь», «Банды», «Такая порода», «Найти и обезвредить», «ТАСС уполномочен заявить», «Беспредел», «На углу у Патриарших», «Ермак», «Бригада», «Не родись красивой», «Офицеры», «Молодежка», «Спасская», «Многоэтажка» и других.

Всего в фильмографии артиста более 100 фильмов.

Что известно о личной жизни Жигалова

Михаил Жигалов был женат три раза. Его первую супругу звали Нина. Они развелись, поскольку женщина отрицательно отнеслась к желанию Жигалова уйти из науки в актерство.

В конце 60-х годов он женился на актрисе Ирине Маликовой, в 1980 году родился сын Василий. Спустя время союз распался.

В конце 80-х у Жигалова родился внебрачный сын Аркадий от переводчицы Регины. Он пошел по стопам отца и стал актером, а затем режиссером.

В 1989 году он познакомился с врачом-пульмонологом Татьяной, которая работала в Боткинской больнице, где артист избавлялся от вредных привычек.

«Наша первая встреча была более чем прозаичной. Я пришел к своему другу — доктору Боткинской больницы, а он отправил меня к Татьяне, которая работала в отделении пульмонологии», — вспоминал Жигалов.

В 1991 году у пары родилась дочь Анна. Они узаконили отношения только тогда, когда ей исполнилось 12 лет.

Чем сейчас занимается Жигалов

Михаил Жигалов продолжает творческую деятельность. 81-летний актер задействован в спектаклях «Любовь и голуби» и «Три сестры».

Кроме того, сейчас в прокате идет фильм «Катя-Катя» с его участием.

«Пусть никто не думает, что это замечательная вещь. Только кажется, что, когда тебя везде узнают, это здорово. Для нормального человека популярность — довольно тяжелая ноша. Значит, ты всегда должен держать спину прямо, быть начеку, ты идешь и понимаешь, что везде на тебя смотрят. Популярность — это работать на зрителя всегда», — говорил актер о своей профессии и популярности.

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