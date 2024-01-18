Пугачева, дочь в Лондоне, призыв к Путину: как сейчас живет Виктор Салтыков

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Виктор Салтыков

Певец Виктор Салтыков наиболее известен исполнением песен «Белая ночь», «Улетели листья», «Кони в яблоках». Что известно о карьере и жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Что Виктор Салтыков говорил об СВО

Артист признался, что после объявления спецоперации он испытал шок, однако понимал, что политическая ситуация в мире и отсутствие контакта между Россией и Украиной вели к подобным событиям.

«Для меня это был некий неприятный момент, хотя я понимал, почему это произошло. На протяжении этих восьми и даже больше лет я много гастролировал. Я ездил и на Украину, но потом эта дорога была закрыта мне в 2019 году. Я был на Украине около трех раз, а на четвертый меня уже не пустили. Я тогда понял, что дело серьезное и что у нас не ладится с Украиной никак», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Свободная пресса».

Виктор Салтыков считает, что именно украинское правительство виновато в накале ситуации.

«Если честно сказать, Украина нас предала. Вот это мое мнение. Целенаправленно сегодня я понимаю, что, в принципе, это была такая позиция украинских властей — воспитание ненависти к русским. Это было видно», — добавил исполнитель.

Артист также выразил мнение, что сторонам нужно сложить оружие и в таком случае «можно сделать паузу и начать с белого листа».

Готов ли Виктор Салтыков отправить сына на фронт

Виктор Салтыков воспитывает сына Святослава от второго брака с Ириной Метелиной. Сейчас ему 16 лет. По словам артиста, после достижения совершеннолетия и прохождения срочной службы он не готов отправить сына на фронт.

«Нет, я готов прекратить войну сегодня. Это к Зеленскому. Я могу сказать: „Зеленский, остановись! Владимир Владимирович, остановитесь! Оба“. Если вы президенты, если вы представляете страны, великие большие страны, остановитесь оба. Разберетесь позже», — заявил Салтыков.

При этом певец не намерен уезжать из страны и скрываться с сыном за границей.

«Бежать тоже не надо. Я считаю, что бежать — это плохо. Это моя страна, моя земля», — отметил он.

Что Салтыков говорил о Пугачевой

Виктор Салтыков в беседе с NEWS.ru вспомнил, как проходили «Рождественские встречи» с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. По словам музыканта, все представители эстрады хотели попасть на телепрограмму к певице.

«Пугачева была единственная, кто мог собрать вокруг себя артистов разного уровня — как начального, так и топового. Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что „Рождественские встречи“ дают смотрибельные эфиры. Можно было сняться у Пугачевой и стать звездой», — сообщил Салтыков.

Он также добавил, что Пугачева сама выбирала, какие песни будут исполнять артисты, и никто ей никогда не возражал.

Чем сейчас занимается Виктор Салтыков

Виктор Салтыков продолжает заниматься музыкой и гастролирует по российским городам с сольными концертами.

Артист живет в Москве вместе с супругой Ириной Метелиной. В прошлом году он признался, что «закодировался».

«Никогда не кодировался бы, если бы не просьба Ирины. Да, мне было страшно, но даже это я смог сделать ради женщины. Лишь бы у нас все было гладко — я этого хотел. Внушить ей, что я не алкоголик, было трудно, потому что она вбила себе в голову, что это так», — рассказал он на YouTube-шоу PROЖизнь.

Виктор Салтыков воспитывает троих детей. Старшая дочь музыканта Алиса, рожденная в браке артиста с певицей Ириной Салтыковой, несколько лет назад переехала в Лондон, у нее есть гражданство Великобритании.

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