Составлен список звезд, которые поженились в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович и Ивана Малич

В уходящем году состоялось немало звездных свадеб, однако многие из них остались без внимания прессы и отмечались в узком кругу. Кто из российских селебрити вступил в брак в 2023 году?

Правда ли, что Милош Бикович и Ивана Малич поженились

Актер Иван Охлобыстин в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что Милош Бикович женился на своей беременной девушке — сербской модели Иване Малич.

«Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу. У него прекрасная жена», — рассказал Охлобыстин.

В сентябре актер сообщил в соцсетях о беременности своей девушки. Известно, что Малич — юрист, ей 26 лет, раньше она жила в Черногории. По словам Биковича, возлюбленная нередко ревнует его к экранным партнершам, так что после съемок ему приходится оправдываться перед своей девушкой.

Ранее актер говорил в интервью, что предпочитает штампу в паспорте венчание в церкви. По мнению звезды «Холопа», такой брак гораздо крепче, чем оформленный в загсе.

На ком женился Андрей Чадов

В 2023 году актер Андрей Чадов рассказал, что тайно сыграл свадьбу в 2022 году. Предложение, по признанию артиста, было банальным. В одном из интервью Чадов отметил, что его супругой стала артистка Анастасия Виноградова, с которой он встречался продолжительное время. Церемония была скромной, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Андрей Чадов

«Мы ничего не строим. Вот хорошо, и все. Я поэтому и женился. <..> Нет никаких специальных каких-то способов существования. Нам просто хорошо вместе», — рассказал актер.

Правда ли, что Алексей Чадов женился на Лейсан Галимовой

Пара официально не афишировала свадьбу, однако молодожены недвусмысленно намекнули на свой союз, появившись на публике в обручальных кольцах. Чадов не стал раскрывать, почему решился сделать предложение своей возлюбленной Лейсан Галимовой. Он оставил подробности свадьбы в тайне, заявив, что церемония прошла в узком кругу, на мероприятии присутствовали только близкие и родственники пары.

«Это очень личное. Понимаю причину, но не скажу. Но поздравлять можно», — сообщил 42-летний актер.

Что известно о свадьбе Виктории Антоновой и Александра Петрова

В сентябре стало известно, что актер Александр Петров женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он случайно познакомился на улице. Петров рассказал о свадьбе в социальных сетях, опубликовав фотографии из ЗАГСа в Барвихе. По признанию актера, о его браке не знали даже близкие.

«Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать, поэтому и делаю пост, это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо», — написал Петров.

Кто стал невестой Александра Головина

В 2023 году ряды холостяков покинул звезда сериала «Кадетство» Александр Головин. В конце мая он сделал предложение своей возлюбленной актрисе Александре Поповой, а уже в июле пара сыграла свадьбу. Сначала молодые люди расписались в ЗАГСе, а потом отправились отмечать с родными и друзьями в ресторан.

«Спасибо твоим родителям за тебя», — написал в своих соцсетях Головин.

В предыдущих отношениях у актера родилась дочь Оливия. Головина обвиняли в том, что он не помогает 5-летней девочке.

Что за скандал произошел на свадьбе Риты Дакоты

В августе певица Рита Дакота отпраздновала свадьбу с бизнесменом Федором Белогаем на Бали. После церемонии подружка невесты подошла поздравить молодоженов и слилась в поцелуе с виновником торжества, инцидент широко обсуждался в Сети.

«Можно увидеть, что это щека моей лучшей подруги. Но даже если бы Федя поцеловал ее в губы, все в дом, все в дом», — посмеялась Дакота.

Кто стал третьим мужем Татьяны Булановой

Российская певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше нее на 19 лет. Церемония бракосочетания состоялась в Санкт-Петербурге, однако не была пышной.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Буланова

«Мне, вообще, 53 года. Я как невеста? Уже смешно на себя смотреть. Еще фату надеть. Самое главное не свадьба, а как потом с человеком жить», — отмечала певица.

Женат ли Андрей Бебуришвили

Летом стендап-комик Андрей Бебуришвили женился на девушке Марии. Церемония прошла недалеко от Москвы. В виде сувениров всем вручили hangover pack (похмельный набор) с «Дошираком» и аспирином с шуточными надписями. Среди гостей было много известных комиков.

Ирэна Понарошку и Руслан Годизов

Иелеведущая Ирэна Понарошку вышла замуж за бизнесмена Руслана Годизова. Событие прошло в заброшенной усадьбе в формате ужина в узком кругу.

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