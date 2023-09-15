Что известно о тайной свадьбе актера Петрова: кто жена, где Милославская Александр Петров женился на 22-летней возлюбленной Виктории

Фото: Социальные сети

Актер театра и кино Александр Петров и Виктория

Актер театра и кино Александр Петров женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он случайно познакомился на улице. Что известно о свадьбе артиста и расставании с бывшей возлюбленной Стасей Милославской?

Что известно о свадьбе Александра Петрова

Петров объявил о свадьбе в социальных сетях, опубликовав фотографии из ЗАГСА в Барвихе. Союз молодожены заключили 10 сентября. По признанию артиста, о его браке не знали даже близкие.

Актер рассказал, что познакомился с Викторией случайно, на улице. Решение о создании семьи пара приняла после нескольких встреч.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и т.д. — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели», — сообщил Петров.

Что известно о жене Александра Петрова Виктории

По словам артиста, его избранница никак не относится к сфере культуры. Виктории 22 года, она имеет высшее образование и постоянную работу.

«Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Всем желаю любви. Она всегда неожиданная. Ваш Саша. Очень счастливый!» — рассказал актер.

Супруга артиста из подмосковного Подольска. Она выросла в обычной семье. Девушка в социальных сетях активно делится личными фотографиями, а после признания Александра Петрова о женитьбе также опубликовала пост.

«Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!» — написала она.

Фото: Социальные сети Актер театра и кино Александр Петров и Виктория

Что известно о расставании Петрова со Стасей Милославской

Александр Петров с 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Артист даже снял короткометражный фильм о своей любви к ней.

«Когда я думаю о слове „любовь“, я представляю тебя. Если меня спросят, что такое любовь, я отвечу: „Это моя Стася“», — говорил он.

Последний раз Петров выходил в свет с Милославской в феврале 2023 года. Они вместе посетили премьеру фильма «Непослушная», где артист снялся в главной роли. Весной Петрова заметили на мероприятии с кольцом на безымянном пальце. Однако Милославская, комментируя эту новость, обозначила, что никакого предложения руки и сердца ей не поступало.

«Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?» — ответила она Telegram-каналу «Антиглянец».

Пара официально о своем расставании не сообщала. Организатор свадеб и продюсер Дарья Тузова под публикацией о женитьбе артиста обратила внимание, что все поклонники артиста до сих пор считали, что Петров состоит в отношениях с Милославской.

«Шок-контент. А что со Стасей? Такая любовь была», — написала она.

Как на свадьбу Петрова отреагировали коллеги

Актриса Ирина Старшенбаум, с которой Петров состоял в отношениях до момента встречи Стаси Милославской, поздравила артиста с женитьбой. К ее словам присоединились актриса Ирина Безрукова, телеведущая Лера Кудрявцева и другие артисты.

Актер Игорь Верник обратил внимание, что для Петрова это бракосочетание имело особую ценность.

«Сашка, я так счастлив за тебя! Знаю, как ты ждал этого, как для тебя это важно! Обнимаю тебя крепко всем сердцем! Вас!» — написал Верник.

Телеведущая Светлана Бондарчук удивилась новости о женитьбе Петрова и пожелала счастья молодоженам.

«Вот это новость, конечно! Актер Саша Петров удивил всех, опубликовав пост о том, что женился на девушке по имени Виктория, с которой случайно познакомился на улице. Счастья молодоженам! Любовь спасет мир», — написала Бондарчук.

Читайте также:

Правда ли, что между Шпицей и Горевым роман: какие у них отношения

Усталость или измена? Почему Родригез разводится с женой после 16 лет брака

Отмена свадьбы, чувства к другому: какие тайны Пугачевой раскрыл ее фаворит