В Москве 10 февраля прошла премьера фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Эротическая мелодрама выходит в прокат в День влюбленных — 14 февраля.

В картине снялись Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Анна Чурина, Владислав Ветров и другие актеры. Со сцены ленту представили члены съемочной группы, в том числе исполнитель главной роли. Андрея Петрова в этот вечер поддержала его возлюбленная — актриса Стася Милославская. Актеры вместе уже четыре года, и поклонники уверены, что Андрей вот-вот сделает своей девушке предложение руки и сердца.

Актриса Анна Чурина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Чурина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Елизавета Базыкина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елизавета Базыкина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Владислав Ветров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Владислав Ветров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Рената Пиотровски на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Рената Пиотровски на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Юморист, стендап-комик, сценарист, режиссер и продюсер Карен Арутюнов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юморист, стендап-комик, сценарист, режиссер и продюсер Карен Арутюнов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Алика Смехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алика Смехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Артем Шевченко на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Артем Шевченко на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер и юморист Роман Юнусов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и юморист Роман Юнусов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Ян Цапник с дочерью Лизой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Ян Цапник с дочерью Лизой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Аристарх Венес на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Аристарх Венес на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Певица Елена Север и певец ЮрКисс на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Елена Север и певец ЮрКисс на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Мария Шумакова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Шумакова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Съемочная группа на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Съемочная группа на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актриса Елена Борщева с супругом Валерием Юшкевичем на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Борщева с супругом Валерием Юшкевичем на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Режиссер Дмитрий Суворов с супругой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Дмитрий Суворов с супругой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Марк Богатырев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Марк Богатырев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Кирилл Мелехов со спутницей на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Кирилл Мелехов со спутницей на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Актер Александр Петров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Александр Петров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»