В Москве 10 февраля прошла премьера фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Эротическая мелодрама выходит в прокат в День влюбленных — 14 февраля.
В картине снялись Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Анна Чурина, Владислав Ветров и другие актеры. Со сцены ленту представили члены съемочной группы, в том числе исполнитель главной роли. Андрея Петрова в этот вечер поддержала его возлюбленная — актриса Стася Милославская. Актеры вместе уже четыре года, и поклонники уверены, что Андрей вот-вот сделает своей девушке предложение руки и сердца.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анна Чурина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елизавета Базыкина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Светлана Степанковская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ирина Безряднова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Музыкант Роман Архипов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Дмитрий Дюжев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Владислав Ветров на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Рената Пиотровски на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юморист, стендап-комик, сценарист, режиссер и продюсер Карен Арутюнов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елена Захарова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алена Чехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алика Смехова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Артем Шевченко на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Янина Студилина на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер и юморист Роман Юнусов на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Ян Цапник с дочерью Лизой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Аристарх Венес на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Елена Север и певец ЮрКисс на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Шумакова на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Никита Тарасов с супругой Мариной Гаврюшиной на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Съемочная группа на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елена Борщева с супругом Валерием Юшкевичем на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Дмитрий Суворов с супругой на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Марк Богатырев на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Кирилл Мелехов со спутницей на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»