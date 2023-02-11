«Непослушная»: премьера эротической мелодрамы Дмитрия Суворова в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Александр Петров и Анастасия Резник на премьере фильма «Непослушная» режиссера Дмитрия Суворова в киноцентре «Октябрь»

В Москве 10 февраля прошла премьера фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Эротическая мелодрама выходит в прокат в День влюбленных — 14 февраля.

В картине снялись Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Анна Чурина, Владислав Ветров и другие актеры. Со сцены ленту представили члены съемочной группы, в том числе исполнитель главной роли. Андрея Петрова в этот вечер поддержала его возлюбленная — актриса Стася Милославская. Актеры вместе уже четыре года, и поклонники уверены, что Андрей вот-вот сделает своей девушке предложение руки и сердца.