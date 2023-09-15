Актер Александр Петров распрощался с холостяцкой жизнью Актер Александр Петров женился на малознакомой девушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер Александр Петров женился, о чем написал у себя в соцсетях. По его словам, его супругой стала некая Виктория, далекая от кинобизнеса.

Мы случайно познакомились на улице и, сразу все поняв, через несколько встреч поженились. Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив, — написал Петров.

Ранее потерявший бывшую жену Ирину актер Александр Домогаров намекнул поклонникам, что готов вновь жениться. Его избранницей стала 38-летнея танцовщица Татьяна Степанова, с которой артист уже вместе 12 лет. По словам ее коллеги, официально пара пока не расписалась, но предложение возлюбленной Домогаров действительно сделал.

Муж Бритни Спирс ранее объявил, что он подает на развод после слухов о возможных изменах со стороны Спирс. Около недели назад он узнал о любовной связи его жены с другим мужчиной, после чего съехал из особняка в собственный дом. При этом знакомые семьи утверждают, что скандалы между Спирс и Асгари начали возникать еще несколько месяцев назад. Они объясняют это нестабильным поведением певицы.