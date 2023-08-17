Бритни Спирс разводится с мужем: что случилось, как будут делить имущество

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Муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари подает на развод после слухов об изменах певицы. Что известно о конфликте между супругами и как они будут делить имущество?

Что известно о разводе Бритни Спирс

Иранский фитнес-тренер, бодибилдер Сэм Асгари около недели назад узнал о любовной связи его жены с другим мужчиной. Затем произошел скандал, после которого спортсмен съехал из особняка в собственный дом.

Знакомые семьи утверждают, что в отношениях пары проблемы начались несколько месяцев назад. Певица устраивала скандалы и драки с мужем, который часто не ночевал дома.

«Причиной разрыва стало нестабильное поведение Бритни. Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали. Близкие к паре люди рассказали о глубоких проблемах в их отношениях в течение последних месяцев <...>. Сэм нечасто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала. По слухам, он обвинил ее в измене. Теперь это вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — сообщили близкие пары.

Исполнительница, как сообщает Page Six, уже обратилась к самому известному в Голливуде адвокату Лауре Вассер, среди клиентов которой были модель Ким Кардашьян и актер Джонни Депп.

Что известно о брачном договоре Спирс и Асгари

Спирс и Асгари обручились в сентябре 2021 года после пяти лет отношений. Портал TMZ сообщил, что супруги обезопасили свое финансовое состояние. Согласно брачному контракту, при разводе бодибилдер не получит ничего из заработанных певицей миллионов. Документом также предусмотрено, что исполнительница не может претендовать на личную недвижимость спортсмена, купленную до официального брака.

Супруг, по данным издания Page Six, потребовал пересмотреть заключенный контракт. Он хочет, чтобы певица заплатила ему деньги.

«Пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно смущающую информацию о Бритни, если ему не заплатят», — заявили в американской прессе.

Брак с Асгари стал для певицы третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, но их официальный союз продлился недолго — 55 часов. Во второй раз исполнительница сыграла свадьбу с танцором Кевином Федерлайном: они поженились в 2004-м, в 2007-м развелись. У бывших супругов есть двое сыновей: Шон Престон и Джейден Джеймс.

В каких скандалах участвовала Бритни Спирс в 2023 году

В январе 2023 года папарацци засняли неадекватное поведение Бритни Спирс в ресторане, где она находилась с супругом. Исполнительница грубила окружающим и разговаривала на непонятном языке. Спустя пару дней она заявила, что «польщена большим вниманием к ее персоне».

«Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я была немного пьяна... Уверена, что вызвала миллиарды улыбок в ресторане, выглядев как Шрек. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Я была чертовски ужасна, но было две фотографии, на которых я выглядела нормально... В любом случае, честно говоря, я знаю, что никому нет дела до того, что я делаю!» — заявила Спирс.

Певица регулярно публикует в социальных сетях ролики, в которых странно танцует. В ответ на критику пользователей она заявила, что не считает себя сумасшедшей.

«Просто хочу быть домашней девочкой, какой меня знают! Не буду просто сидеть на стульях. Я вообще не опасная и не сумасшедшая! Люди, продолжайте улыбаться», — сказала исполнительница.

В начале июля 2023 года Бритни Спирс пострадала от рук охранника баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда подошла, чтобы сделать совместное фото. Представители певицы обратились с заявлением в полицию Лас-Вегаса о физическом насилии. Происшествие не рассматривалось как уголовное.

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