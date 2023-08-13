Сандра Буллок и Бритни Спирс: кто из звезд скрывал тяжелую болезнь «Тайный» инсульт, «Паркинсон», ошибочные диагнозы ценою в жизнь — страшные и трагичные секреты здоровья знаменитостей

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Сандра Буллок

В начале августа умер бойфренд американской актрисы Сандры Буллок Брайан Рэндалл. Актриса несколько лет молчала о недуге любимого, тогда как поклонники думали, что пара рассталась. Диагноз мужчины обнародовали лишь после его смерти. Кто еще из звезд годами скрывал тяжелые заболевания и пытался вести привычный образ жизни?

Любовь до самого конца

Сандра Буллок знала о неизлечимой болезни 57-летнего жениха и тайно заботилась о нем. Пара держала недуг мужчины в секрете, надеясь, что ему удастся отсрочить смерть. Последние три года избранник Буллок страдал от амиотрофического склероза — редкого заболевания, которое поражает центральную нервную систему.

«Это жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие из опекунов в лице моей удивительной сестры и группы медсестер, которых она собрала, чтобы помогали ей ухаживать за ним дома», — сообщила сестра Сандры Буллок Гезина после кремации.

Подобно Буллок и Рэндаллу, некоторые звезды сохраняют конфиденциальность в отношении проблем со здоровьем до самой смерти, в то время как другие предпочитают обнародовать информацию после многих лет ее замалчивания.

«Плохой характер» Светланы Светличной

Секс-символ советского экрана Светлана Светличная перестала узнавать близких в январе 2021 года. О том, что звезда «Бриллиантовой руки» страдает деменцией, рассказал ее сын Алексей Ивашов, когда артистка ушла из дома и пропала на несколько дней.

Выяснилось, что 83-летняя Светличная долго не признавала свое заболевание и категорически отказывалась лечиться. Сын неоднократно жаловался на «плохой характер» матери и её нежелание принимать какую-либо помощь.

Сначала родственники приставили к актрисе сиделку, а затем поместили ее в психиатрическую клинику. В начале июля 2023 года стало известно, что Светличная начала проявлять агрессию по отношению к персоналу и напала на медсестру.

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Светлана Светличная

Странное поведение Бритни Спирс

Проблемы с психикой уже несколько лет наблюдаются и у американской певицы Бритни Спирс. Исполнительница стала агрессивной в 2008 году, когда обрилась наголо и напала на автомобиль журналистов на парковке.

Медики диагностировали у звезды биполярное расстройство личности. Выяснилось, что болезнь артистки была спровоцирована употреблением алкоголя и стрессом на фоне неудач в личной жизни. Медики не раз госпитализировали Спирс в психиатрические лечебницы, после чего признали недееспособной. Именно поэтому ее опекуном на долгие 13 лет был назначен отец Джейми Спирс.

В 2023 году врачи обнаружили у звезды фатальные проблемы с психикой, которые могут привести к гибели, о чем сообщили ее супругу Сэму Асгари. Однако певица наотрез отказалась проходить лечение.

Грустный комик Робин Уильямс

Американский актер Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством 11 августа 2014 года, через пару месяцев после того, как ему поставили диагноз «болезнь Паркинсона».

Узнав о проблемах со здоровьем, 63-летний актер впал в депрессию. Больше всего Уильямса расстраивало то, что из-за нарушения координации движений и речи он больше не сможет сниматься в кино.

Супруга покойного Уильямса Сьюзан Шнайдер заявила, что он начал принимать прописанные лекарства, но чувствовал лишь незначительные улучшения. Также она добавила, что муж страдал паранойей, бессонницей и тревожностью и не хотел быть обузой для близких.

Во время вскрытия тела Уильямса врачи обнаружили у него другое заболевание — деменцию с тельцами Леви (старческое слабоумие), симптомы которой сильно напоминают болезнь Паркинсона. Впоследствии они предположили, что первоначальный диагноз был неверным.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Робин Уильямс

«Паркинсон» Майкла Джея Фокса

Звезда фильмов «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс живет с болезнью Паркинсона уже 32 года. Неутешительный диагноз актеру поставили в 1991 году в возрасте 29 лет, но первые семь лет мужчина держал новость в секрете, продолжая работать над ситкомом «Спин-Сити», где исполнял главную роль.

Сначала Джей Фокс надеялся, что диагноз ему поставили по ошибке, ведь болезнь Паркинсона чаще встречается у пожилых людей. Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, актер впал в глубокую депрессию.

Признаться в том, что он неизлечимо болен, Джей Фокс решился лишь в 1998 году, а в 2000-м объявил о завершении карьеры. Актер больше не мог подолгу находиться в кадре: у него нарушились речь, память и появился сильный тремор. Впоследствии Джей Фокс основал фонд по изучению болезни Паркинсона и написал автобиографию «Лучше, чем будущее. Рассуждения оптимиста о смерти».

«Мои поклонники, по сути, подарили мне новую жизнь. То, что я честно рассказал о своей проблеме, сделало мое существование богаче и ярче, теперь все знают о том, чего мне это стоило, и о том, чего я лишился», — сообщил Джей Фокс в интервью Times.

Больное сердце «Королевы драконов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк после съемок первого сезона в 2011 году пережила инсульт и две операции, но не рассказала об этом поклонникам. Во время тренировки в спортзале у актрисы случился инсульт с разрывом артерии.

Медики провели операцию на мозге, после чего у Кларк начали ухудшаться зрение и память. Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса снова вышла на съемочную площадку следующего сезона «Игры престолов» и оставила свое заболевание в тайне.

После окончания съемок третьего сезона «Игры престолов» медики обнаружили у Кларк еще одну аневризму. Актрисе сделали экстренную трепанацию черепа, предупредив, что шансы на выживание у нее невелики. Лишь в 2019 году Кларк рассказала об инсульте в интервью The New Yorker.

«Мне установили в череп титановую пластину, отчаянная борьба за жизнь сделала меня сильнее. Часть моего мозга отсутствует, ее больше нельзя использовать. Это всегда заставляет меня смеяться», — прокомментировала свое состояние Кларк.

Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эмилия Кларк

Проблемы с памятью у звезды «Трёх мушкетеров»

80-летняя актриса Маргарита Терехова более 10 лет страдает болезнью Альцгеймера и давно не показывается на людях. Проблемы с памятью у звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» начались в 68 лет, в 73 года она уже не узнавала родных. Однако родственники долгое время молчали о болезни актрисы. Последняя информация о состоянии народной артистки РФ появилась в январе 2023 года. Невестка артистки Татьяна Найник в программе на НТВ «Звезды сошлись» сообщила, что периодически привозит к знаменитой бабушке внучку.

«Мы перед Новым годом у нее были. Маргарита Борисовна лежит в отдельной комнате. Сидит или лежит, мало ходит совсем. Вера (внучка. — NEWS.ru) ей читает ее же стихи, пляшет и поет перед ней, ползает», — рассказала Татьяна в эфире ток-шоу.



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