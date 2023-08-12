Бритни Спирс раскрыла пугающие последствия инъекций ботокса Бритни Спирс: я отказалась от инъекций ботокса, потому что выглядела избитой

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс отказалась от инъекций ботокса, о чем рассказала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Звезда считает, что ее лоб опух, веки обвисли, из-за чего она выглядела избитой.

Я выглядела так, будто меня избили, — написала Спирс.

Кроме того, певица пожаловалась на кровоподтеки после инъекций и асимметрию бровей. После косметологических процедур Спирс две недели не выходила из дома, а затем решила отдать предпочтение патчам, которые, по ее мнению, лучше помогают в борьбе с морщинами.

Ранее пользователи Сети сравнили лицо 74-летней Аллы Пугачевой на опубликованных в СМИ фото из Латвии с «похожим на гуманоида». Врач-косметолог Татьяна Баллирано рассказала, что причины очередных изменений во внешности певицы кроются в том, что Примадонна прибегла к услугам пластических хирургов.

Врач также предположила, что Пугачева дополнительно сделала шлифовку лица, о чем свидетельствует идеально гладко и глянцево выглядящая кожа.

Ранее российские артисты рассказали в интервью NEWS.ru о своих методах сохранения молодости. Так, одни не боятся ботокса и регулярно прибегают к «уколам красоты», а другие не хотят вспоминать об этом опыте.