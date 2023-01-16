«Была чертовски ужасна»: Бритни Спирс высказалась о скандале в ресторане Бритни Спирс объяснила свое неадекватное поведение в ресторане Лос-Анджелеса, сравнив себя со Шреком

Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс, комментируя свое поведение в ресторане Лос-Анджелеса, сообщила, что была пьяна и походила на Шрека. Папарацци засняли ее неадекватное поведение в заведении, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Тогда исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим.

Я знаю, что в новостях все в восторге от того, что я была немного пьяна... Уверена, что вызвала миллиарды улыбок в ресторане, выглядев как Шрек. Все следят за каждым моим движением! Я так польщена, что обо мне говорят как о маньячке! Я была чертовски ужасна, но было две фотографии, на которых я выглядела нормально... В любом случае, честно говоря, я знаю, что никому нет дела до того, что я делаю! — написала певица в Facebook

После того как кадры инцидента в ресторане попали в Сеть, Спирс опубликовала в соцсети сторис, где танцует и показывает средний палец.

В ноябре 2021 года суд в США официально прекратил опекунство Джейми Спирс над своей дочерью Бритни Спирс. Он контролировать жизнь дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. Отец знаменитости принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни.