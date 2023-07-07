В США расследуют жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста TMZ: в Лас-Вегасе изучают жалобу об избиении Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма

Фото: Dave Starbuc/imago-images.de/Global Look Press

Полиция Лас-Вегаса занимается расследованием происшествия, в котором замешана охрана баскетболиста Виктора Вембаньяма и поп-звезда Бритни Спирс, сообщает сайт TMZ. Согласно полицейскому отчету, Спирс избили после того, как она попыталась сделать совместное фото с 19-летним спортсменом, чей рост составляет 222 сантиметра.

По данным издания, в ночь на четверг, Вембаньяма направлялся в ресторан, расположенный в отеле Aria, когда на него обратила внимание Бритни Спирс. Отмечается, что певица постучала баскетболисту по спине и затем по плечу, спрашивая, можно ли сделать совместное фото. В этом момент на Бритни напали, в результате чего она упала на землю и с нее слетели очки. Представители певицы обратились с заявлением в полицию Лас-Вегаса о физическом насилии.

Официальный представитель правоохранительных органов подтвердил, что расследование этого инцидента было начато. Он также добавил, что, вероятно, дело будет передано в окружную прокуратуру, хотя это не гарантирует, что будут предъявлены обвинения.

Полиция смогла идентифицировать человека, который атаковал певицу. Им оказался Дэмиан Смит — директор по безопасности клуба «Сан-Антонио». Происшествие не рассматривается как уголовное. По предварительным данным, считается, что Смит не имел намерения причинить вред Спирс и, вероятно, действовал для защиты Вембаньяма.

Ранее Спирс сообщила, что сменила имя на Ривер Ред, что переводится как Красная Река. Причины своего поступка исполнительница не назвала. Певица также поменяла имя в «шапке» своего профиля в соцсети. Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.