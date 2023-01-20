Бритни Спирс сменила имя Бритни Спирс сменила имя на Ривер Ред

Фото: Dave Starbuck via www.imago-images.de/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс сообщила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что сменила имя на Ривер Ред, что переводится как Красная Река. Причины своего поступка исполнительница не назвала.

Я сменила имя на Ривер Ред!!! — написала она.

Певица также поменяла имя в шапке своего профиля в соцсети. Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса.

Ранее папарацци засняли неадекватное поведение Спирс в ресторане Лос-Анджелеса, куда она отправилась вместе с мужем Сэмом Асгари. Исполнительница говорила на выдуманном языке и грубила окружающим. Певица, комментируя свое поведение, сообщила, что была пьяна и походила на Шрека.

После того как кадры инцидента в ресторане попали в Сеть, Спирс опубликовала в соцсети сторис, где танцует и показывает средний палец.

В ноябре 2021 года суд в США официально прекратил опекунство Джейми Спирс над своей дочерью Бритни Спирс. Он контролировать жизнь дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне возникших у Бритни психологических проблем и потери опекунства над собственными сыновьями. Отец знаменитости принимал решения обо всех выступлениях, записях, концертах и даже личных встречах Бритни.