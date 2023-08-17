Названы две причины развода Бритни Спирс с мужем TMZ: Бритни Спирс разводится с мужем после двух лет брака из-за драк и измен

Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс с супругом Сэмом Асгари

Американская певица Бритни Спирс готовится к разводу с супругом Сэмом Асгари через два года после свадьбы, пишет TMZ. По сведениям источника, певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома, супруги подозревали друг друга в изменах. Сэм уже съехал из особняка Бритни и готовит документы для суда, сообщает издание.

Причиной разрыва стало нестабильное поведение Бритни. Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали. Близкие к паре люди рассказали о глубоких проблемах в их отношениях в течение последних месяцев <...>. Сэм нечасто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала. По слухам, он обвинил ее в измене. Теперь это вопрос времени, когда Сэм подаст на развод, — говорится в сообщении.

Асгари и Спирс начали встречаться в 2016 году после того, как мужчина получил роль в одном из музыкальных клипов певицы. С тех пор они были практически неразлучны. Асгари поддерживал будущую супругу во время судов с отцом и защищал от критики поклонников.

Пара зарегистрировала отношения в сентябре 2021 года, заключив брачный контракт, согласно которому Сэм не может претендовать на имущество супруги, утверждает издание.

В начале июля 2023 года Бритни пострадала от рук охранника баскетболиста Виктора Вембаньяма, когда подошла, чтобы сделать совместное фото. Согласно полицейскому отчету, Спирс избили после того, как она подошла к 19-летнему спортсмену, чей рост составляет 222 сантиметра.

Отмечалось, что певица постучала баскетболисту по спине и затем по плечу, спрашивая, можно ли сделать совместное фото. В этом момент на Бритни напали, в результате чего она упала на землю и с нее слетели очки. Представители певицы обратились с заявлением в полицию Лас-Вегаса о физическом насилии.