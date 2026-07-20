«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино Депутат Колесник призвал уничтожить причастных к атаке на Шебекино членов СБУ

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал уничтожить сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к удару по Шебекино. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что это единственный эффективный способ противостоять террористическим угрозам.

Мы уже в сотый раз убеждаемся, что Украина является террористическим государством. Плюс ко всему [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) объявил «40 дней» всей этой истории с атаками на Россию и назначил ответственным главу СБУ. Это, естественно, террористическая организация, и она ведет борьбу соответствующими методами. Поэтому никакой пощады здесь быть не должно. С террористами договариваются только на небесах, распределяя, кому в ад, а кому в рай. Они должны быть уничтожены, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Следственный комитет России инициирует расследования и установит всех, кто причастен к атаке на Шебекино. По словам депутата, участь террористов обычно печальна: они редко живут дольше своих жертв.

Террористические атаки возглавляют не вооруженные силы, а именно Служба безопасности Украины, которая занимается этим совместно с ГУР. Надо разговаривать с ними уже не как с военнослужащими на поле боя, где люди с оружием воюют против людей с оружием. Здесь иные правила. Это теракты, и в основном они бьют по мирному населению, — заключил Колесник.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино беспилотный дрон ВСУ атаковал автобус. В результате погибли пять человек, включая четырех женщин и одного ребенка, еще 23 получили ранения.