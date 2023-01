Песни мести: как Майли Сайрус, Бейонсе и Тимберлейк расправляются с бывшими Личные откровения помогают поп-звездам не только отрефлексировать боль, но и использовать ее для карьерного роста

Говорят, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Но если ты — всемирно известный певец, то мстить надо громко. Несколько дней назад скандальная американская поп-дива Майли Сайрус выпустила клип на песню Flowers, в тексте которой фанаты мгновенно распознали с десяток отсылок к громкому расставанию певицы со звездой «Голодных игр», голливудским артистом Лиамом Хемсвортом. Сайрус — не единственная певица, возвращающая интерес к себе через «песни мести». В их числе Джастин Тимберлейк, Бейонсе, Эд Ширан, Тейлор Свифт и Нэнси Синатра. Как искусно мстят голливудские звезды своим бывшим — в материале NEWS.ru.

13 января на официальном канале Майли Сайрус появилось видео на песню Flowers из грядущего восьмого студийного альбома Endless Summer Vacation. Таким образом певица не только прервала трехлетнее молчание, но и окончательно закрыла для себя историю неудавшегося брака с актером Лиамом Хемсвортом. За неделю с момента релиза клип набрал более 62 миллионов просмотров, а фанаты Сайрус тотчас разобрали текст на цитаты и нашли все зашифрованные смыслы.

Например, поклонники уверены: клип неслучайно вышел в день рождения Хемсворта, а текст песни Сайрус отзеркаливает композицию, который Лиам подарил ей в день свадьбы.

Майли поет, что не хотела разрыва отношений, но затем поняла, что ей лучше одной.

«Я не хотела оставлять тебя,

Я не хотела лгать.

Начала плакать, но потом вспомнила:

Я могу купить себе цветы,

Написать свое имя на песке,

Говорить с собой часами

О вещах, которые ты не понимаешь.

Я могу отвести себя на танцы,

И я могу сама держать себя за руку.

Да, я могу любить себя лучше, чем ты».

После выхода песни в англоязычных СМИ распространились слухи, что Лиам изменял Майли более чем с 14 женщинами, пока они были в браке, причем актер делал это якобы в том самом доме, где проходили съемки клипа Flowers. Сама певица не подтвердила и не опровергла эти предположения. Но в одной из сцен повторила стандартный комплекс упражнений бывшего супруга, а затем в его же костюме на голое тело спела, что «он ей больше не нужен».

Некоторые фанаты связали и броское золотое платье Сайрус в клипе с выходным нарядом Дженифер Лоуренс, в котором та появилась на премьере фильма «Голодные игры» вместе с Хемсвортом. Американские таблоиды утверждают, что на съемках у пары завязался роман, хотя Лиам был в долгосрочных отношениях с певицей.

Но Майли Сайрус — отнюдь не первая, кто открыто рефлексирует на тему неудачно сложившихся отношений. Американская исполнительница и 11-кратная обладательница «Грэмми» Тейлор Свифт записала уже несколько подобных песен. Например, We Are Never Ever Getting Back Together в 2018 году, в которой рассказывала, что бывший возлюбленный обращался с ней «как с тряпичной куклой, которую можно было трясти и отбрасывать в сторону по мере необходимости».

Как утверждает The Independent, речь идет об актере Джейке Джилленхоле, с которым у Свифт был роман около трех месяцев в 2010 году.

Это точный портрет того, что я чувствовала, когда меня наконец перестало волновать, что мой бывший думает обо мне. Он заставил меня почувствовать, что я не так хороша. И те хипстерские группы, которые он слушал, куда круче моих, — призналась певица USA Today.

Для некоторых артистов именно такие песни становятся трамплином в большую карьеру. Например, после распада популярной девичьей группы Destiny’s Child сольная карьера Бейонсе никак не могла выйти на тот же музыкальный уровень. Но песня Irreplaceable всё изменила. Она прозвучала как резкий гимн мести неверному возлюбленному и быстро вывела певицу в ряд поп-див. А окончательно закрепить свою позицию на музыкальном пьедестале ей помог альбом Lemonade, ставшим аудиовизуальным эмоциональным путешествием певицы после измены ее мужа Джея-Зи.

Схожая карьерная и личная история была у Джастина Тимберлейка, который в 2002 году убедил музыкальных критиков в своей состоятельности вне группы ’N Sync. Певец не только выпустил лирическую песню Cry Me a River, но и дополнил душевные страдания в тексте шокирующим по своей откровенности видеорядом. Одно время Тимберлейка обвиняли, что он ускорил свой карьерный рост благодаря коммерческому роману с Бритни Спирс. Но в Cry Me a River певец не только признался поп-принцессе в былых чувствах, но и подтвердил таблоидный слухи о неверности Спирс. В клипе появляется девушка, стилизованная под Бритни, а по ходу видео Тимберлейк недвусмысленно намекает на неверность подруги. Однако спустя девять лет после релиза он всё же публично извинился перед Бритни.

Ирландская звезда с безупречной репутацией Эд Ширан тоже отметился в этом жанре. В 2014 году в песне он рассказал о неверности бывшей девушки Элли Голдинг, изменившей ему с Найлом Хораном из группы One Direction.

Don’t — это правда на 100%. Я мог бы сделать еще противнее и рассказать больше. Там было много дерьма, которого я не вложил в текст. Мы встречалась с ней некоторое время, а потом она оказалась физически связана с одним из моих друзей в том же отеле, в котором мы остановились, пока я был внизу, — сказал Ширан журналу Billboard.

«Песни мести» можно было бы назвать излюбленным способом современных поп-звезд возвращать себе внимание публики. Но еще в 1966 году уже на закате карьеры Нэнси Синатра выпустила одну из лучших своих песен. Строчки из припева «Эти сапожки сделаны, чтобы ходить в них. И они этим и займутся. На днях эти сапожки попросту перешагнут через тебя» обессмертили певицу.

Но не только поп-звезды используют подобный жест, чтобы «разделаться» с бывшим возлюбленным. Местью не гнушаются и представители королевских семей. Так, любимице англичан принцессе Диане удалось отомстить своему супругу Чарльзу, признавшемуся в своей неверности, не сказав на тот момент наследному принцу ни слова.

Леди Ди была одной из самых модных икон XX века, но ни один из ее нарядов не произвел такой скандальный эффект, как знаменитое «платье мести». Так окрестили наряд Дианы, в котором она отправилась на вечер журнала Vanity Fair в Serpentine Gallery в июне 1994 года. Члены королевской семьи обычно не позволяют себе вольностей в выборе нарядов и появляются на официальных мероприятиях в одежде, свидетельствующей об их благочестии и сдержанности. Но у принцессы Уэльской были другие планы на тот вечер.

Она появилась в коротком облегающем платье со спущенными плечами и асимметричным подолом, чем мгновенно приковала к себе всё внимание. Но это было не просто платье, а заявление. В тот самый день ее муж принц Чарльз признался в том, что не был ей верен. К тому моменту супруги уже два года не жили вместе, но продолжали появляться под руку на официальных мероприятиях, имитируя стабильность королевской семьи. Однако такое положение дел Диану не устраивало.

Через три года платье продали с аукциона за $65 тысяч, которые пошли в фонд принцессы, помогающий больным раком и СПИДом. Но в историю оно навеки вошло как «платье мести».